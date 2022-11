Solheim Cup: L’Europe confirme Bernardus Golf aux Pays-Bas comme hôte du concours 2026 | Nouvelles du golf

Bernardus Golf aux Pays-Bas a été confirmé comme lieu d’accueil de la Solheim Cup 2026

Les Pays-Bas accueilleront la Solheim Cup pour la première fois en 2026, le Bernardus Golf étant désigné comme lieu du concours biennal.

Bernardus Golf, situé à Cromvoirt près d’Eindhoven, a ouvert ses portes en 2018 et a accueilli à deux reprises l’Open des Pays-Bas sur le DP World Tour, qui devrait à nouveau être le lieu de ce tournoi en 2023.

Le parcours de championnat, conçu par le célèbre architecte de parcours de golf américain Kyle Phillips, est un parcours de golf de landes avec des obstacles d’eau délicats, un aménagement compact, un club-house à l’architecture époustouflante et des installations d’entraînement de classe mondiale.

La golfeuse néerlandaise Christel Boeljon (à gauche) avec la capitaine Catriona Matthew (à droite), vainqueur de la Solheim Cup, après l’annonce que les Pays-Bas accueilleraient le concours de 2026

La candidature de la Coupe Bernardus Solheim a été soutenue par la Fédération royale néerlandaise de golf (NGF), avec l’ambition d’offrir une Coupe Solheim de classe mondiale et de créer une référence dans les événements sportifs féminins et de laisser un héritage positif à long terme pour Bernardus, le golf néerlandais, les Pays-Bas et la communauté locale.

Robert van der Wallen, propriétaire de Bernardus et président du PSV Eindhoven, a déclaré : “Nous sommes très heureux d’accueillir la Solheim Cup en 2026 et de nous associer à la Fédération royale néerlandaise de golf, IMG, le LET et la LPGA.

“L’opportunité d’accueillir un événement sportif d’une telle importance mondiale est un immense honneur pour toute notre équipe. L’expérience est ce que nous recherchons chez Bernardus et nos préparatifs sont déjà en cours pour nous assurer que nous jouons notre rôle en fournissant la scène pour accueillir un meilleur -expérience en classe de la Solheim Cup en septembre 2026.”

Avec plus de 420 000 golfeurs, le golf est le quatrième sport le plus populaire aux Pays-Bas et ce nombre ne cesse de croître.

Caroline Huyskes, présidente de la NGF et présidente élue de l’EGA, a déclaré : « Je suis fière que la Solheim Cup vienne aux Pays-Bas. Cet événement contribue à la stratégie de la NGF visant à attirer les femmes et à rajeunir le sport dans notre pays. Le fait que nous ayons pu organiser l’un des plus grands tournois sportifs féminins au monde aux Pays-Bas est le reflet de notre ambition et de notre dynamisme.”

Il s’agira de la première édition organisée en partenariat avec IMG, qui a été désigné par le LET comme partenaire de livraison de la European Solheim Cup pour un engagement initial de 2026 à fin 2038.

Alexandra Armas, directrice générale du Ladies European Tour, représentant la LET JV, a déclaré : « En travaillant avec IMG, nous pensons qu’en Bernardus et NGF, nous avons identifié le partenaire idéal pour la Solheim Cup 2026 dans ce qui sera la 20e édition. du match.”

La Solheim Cup 2023 aura lieu à Finca Cortesin en Espagne du 22 au 24 septembre, la semaine précédant la Ryder Cup au Marco Simone GC à la périphérie de Rome en Italie.

La Solheim Cup passera aux années paires à partir de 2024 pour éviter d’entrer en conflit avec la Ryder Cup, le parcours Robert Trent Jones en Virginie l’accueillant du 13 au 15 septembre cette année-là.