Solheim Cup : l’équipe européenne réduit l’avance de l’équipe américaine à 5-3 après une brillante riposte à quatre balles | Actualités golfiques





Le meilleur de l’action du premier jour de la Solheim Cup à la Finca Cortesin en Espagne

L’équipe européenne a rebondi après un début cauchemardesque de la Solheim Cup en réalisant un brillant retour en quatre balles pour réduire l’avance de l’équipe américaine à 5-3 après la journée d’ouverture en Espagne.

L’équipe de Suzann Pettersen, en quête d’une troisième victoire consécutive historique, a perdu la séance d’ouverture pour la première fois depuis 2009 après que l’équipe américaine ait connu un balayage net inattendu dans les quatuors du matin pour prendre un avantage de 4-0 à Finca Cortesin.

Madelene Sagstrom et la recrue Gemma Dryburgh ont remporté une part du butin lors de leur match à quatre balles de l’après-midi contre Rose Zhang et Megan Khang, tandis que Leona Maguire a participé au dernier trou aux côtés de Georgia Hall pour remporter une victoire spectaculaire de 1 up contre Lexi Thompson et Lilia Vu.

Rose Zhang et Megan Khang à égalité avec Gemma Dryburgh (Sco) et Madelene Sagstrom (Swe) Leona Maguire (Irl) et Georgia Hall (Eng) ont battu Lexi Thompson et Lilia Vu 1up Jennifer Kupcho et Allisen Corpuz à égalité avec Emily Pedersen (Den) et Maja Stark (Suède) Carlota Ciganda et Linn Grant battent Angel Yin et Ally Ewing 4&2

La star espagnole Carlota Ciganda a associé Linn Grant à une victoire 4&2 contre Angel Yin et Ally Ewing, avant qu’un superbe trou d’un coup d’Emily Pedersen ne l’aide, elle et Maja Stark, à un match nul contre Jennifer Kupcho et Allisen Corpuz.

Quel moment pour Emily Pedersen alors qu'elle ne réussit que le deuxième trou d'un coup de l'histoire de la Solheim Cup

Vingt-trois des 24 joueuses présentes lors de la première journée, Caroline Hedwall étant la seule absente, tandis que l’Europe cherchera à tirer parti de sa performance de l’après-midi pour les quatuors de samedi matin.

Rose Zhang et Megan Khang à égalité avec Gemma Dryburgh et Madelene Sagstrom

L’équipe américaine a débuté avec un birdie au premier et a répondu à Sagstrom en profitant du quatrième par cinq pour remporter le suivant avec un birdie, bien que le Suédois ait également réussi un birdie au sixième par trois pour avancer.

Khang a remporté les septième et 10e pour sauter deux sans faute, tandis que Sagstrom a remporté le 11e avec un birdie et Dryburgh en a décroché un au suivant pour égaliser le concours. Dryburgh a ensuite percé de 15 pieds au 13e pour égaler le birdie de Khang.

Sagstrom a réussi un birdie au 14e et les États-Unis ont remporté le suivant avec un par, tandis que Zhang a effectué une mi-temps de 12 pieds au 16e après que Dryburgh ait marqué un birdie improbable. Les équipes se sont partagées les deux derniers trous alors que l’Europe remportait sa première mi-pointe du tournoi.

Gemma Dryburgh met un front neuf derrière elle avec ce birdie sensationnel au 16e à la Solheim Cup

Leona Maguire et Georgia Hall battent Lexi Thompson et Lilia Vu 1up

Hall a donné l’avantage à l’Europe dès le début lorsqu’elle a drainé un aigle de 12 pieds et que Maguire a réussi des birdies aux sixième et 12e pour égaler les efforts de leurs homologues, avant que Thompson ne trouve le green au 14e par quatre et convertisse le putt d’aigle.

Un par était suffisant pour que l’Europe reprenne l’avantage avant que Vu ne réalise un birdie opportun au 17e par trois pour égaliser le match avant le dernier par cinq.

Thompson a terminé juste avant le green en deux, mais a ensuite réussi un jeton du rough et n’a pas pu réussir son prochain effort, alors que Maguire a contribué pour un birdie sensationnel et une victoire spectaculaire.

« J’ai l’impression que nous avons bien joué toute la journée et cela aurait été vraiment ennuyeux de ne pas repartir avec un point », a déclaré Maguire. « Alors Georgia a gardé le cap sur les neuf premiers, puis j’en ai eu quelques-uns à l’arrière. »

Leona Maguire faisait la fête après avoir participé au 18e

Jennifer Kupcho et Allisen Corpuz à égalité avec Emily Pedersen et Maja Stark

Kupcho a tiré le premier sang en réalisant un birdie au deuxième par cinq, mais Stark a égalisé avec un par au septième, tandis que l’Amérique a également réussi un birdie au neuvième pour atteindre le premier virage devant.

Après que Pedersen n'ait réussi que le deuxième trou d'un coup dans l'histoire de la Solheim Cup, jetez un œil à l'as d'Anna Nordqvist en 2013 et jugez lequel était le meilleur pour vous-même !

L’as époustouflant de Pedersen au 12e par trois a été annulé par un birdie de Kupcho au suivant, avant que Stark ne lance une approche étonnante dans le 16e par quatre pour établir un birdie concédé et égaliser le concours.

Le concours de ding-dong s’est poursuivi au 17e par trois lorsque Corpuz a tiré son approche pour égaler le birdie de Pedersen, avant que la championne de l’US Women’s Open ne réussisse un birdie au dernier trou pour maintenir ses débuts invaincus en Solheim Cup et réduire de moitié le correspondre.

Pedersen et Allisen Corpuz s'affrontent le 17 avec une paire de coups de départ sensationnels

Carlota Ciganda et Linn Grant battent Angel Yin et Ally Ewing 4&2

La favorite locale, Ciganda, a fait un départ de rêve avec un birdie de huit pieds au premier et a remporté un autre trou au quatrième après s’être rapprochée avec son essai d’aigle, avant que Yin ne récupère un trou avec un birdie à bout portant au sixième.

Grant a réussi un birdie au 11e et Ciganda a inscrit un birdie au 14e pour donner à l’Europe un avantage de trois trous avec quatre à jouer, la paire européenne scellant ensuite la victoire au 16e trou.

