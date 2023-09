Solheim Cup : l’équipe européenne impressionne en quatre balles pour s’asseoir 8-8 avec l’équipe américaine se dirigeant vers les simples de dimanche | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Leona Maguire était la star mais Charley Hull obtient un par au 15e trou pour mettre fin à une compétition dominante de l’équipe Europe et les ramener à un point des États-Unis.

Leona Maguire et Charley Hull ont remporté une impressionnante victoire en quatre balles pour aider l’équipe Europe à revenir au niveau avec l’équipe américaine avant les simples de dimanche à la Solheim Cup.

L’Europe s’est remise après avoir été balayée lors de la séance d’ouverture de vendredi pour remporter trois des quatre matchs à quatre balles plus tard dans la journée, l’équipe de Suzann Pettersen étant désormais à égalité à 8-8 après avoir suivi une part du butin dans les quatuors de samedi avec une autre impressionnante performance à quatre balles.

Maguire et Hull ont remporté une impressionnante victoire 4&3 contre Nelly Korda et Ally Ewing, tandis qu’un succès 2&1 pour Madelene Sagstrom et Emily Pedersen contre Rose Zhang et Andrea Lee a complété le retour européen.

Charley Hull (Eng) et Leona Maguire (Irl) battent Nelly Korda et Ally Ewing 4&3 Cheyenne Knight et Angel Yin battent Anna Nordqvist (Suède) et Caroline Hedwall (Suède) 2up Madelene Sagstrom (Suède) et Emily Pedersen (Den) ont battu Rose Zhang et Andrea Lee 2&1 Carlota Ciganda (Esp) et Linn Grant (Swe) battent Danielle Kang et Lilia Vu 2&1

Cheyenne Knight et Angel Yin ont redonné l’avantage aux États-Unis lorsqu’ils ont réussi une récupération en arrière-neuf pour devancer Anna Nordqvist et Caroline Hedwall 2up, seulement pour que Carlota Ciganda et Linn Grant repoussent Danielle Kang et Lilia Vu pour égaliser à nouveau la compétition.

L’Europe a désormais besoin de six points lors de la dernière journée pour conserver le trophée et de 6,5 pour réaliser un triplé historique pour la première fois dans l’histoire de l’événement, tandis que l’équipe américaine de Stacy Lewis a besoin de 6,5 points pour remporter un premier succès en Solheim Cup depuis 2017.

