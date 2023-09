Solheim Cup : Leona Maguire minimise les attentes alors que Suzann Pettersen révèle les projets de l’Europe | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La capitaine de l’équipe européenne, Suzann Pettersen, envisage la Solheim Cup 2023 et déclare que les joueurs sont déterminés sur ce qui se passera vendredi en ce qui concerne les paires.

Leona Maguire refuse de se mettre une pression supplémentaire alors qu’elle cherche à s’appuyer sur ses débuts stellaires en Solheim Cup et à contribuer à créer l’histoire de l’équipe Europe cette semaine en Espagne.

Maguire a été le meilleur buteur de l’équipe de Catriona Matthew lors d’une victoire 15-13 en 2021, remportant 4,5 points lors de débuts sans défaite alors que l’équipe Europe a défendu avec succès son titre sur le sol américain.

L’Irlandaise a gagné deux fois sur le circuit de la LPGA au cours des deux années qui ont suivi et a participé à plusieurs tournois majeurs au cours de cette période, se consolidant ainsi dans le top 20 mondial, Maguire étant susceptible de jouer un rôle clé pour l’équipe de Suzann Pettersen à Finca Cortesin.

L’équipe européenne vise une troisième victoire consécutive contre l’équipe américaine pour la première fois dans l’histoire du tournoi, bien que Maguire ait minimisé la perspective de ses brillantes réalisations lors de sa précédente participation à la Solheim Cup.

« De toute évidence, la dernière fois, tout s’est passé aussi bien qu’il aurait pu l’être, mais c’est un tout nouvel événement cette fois », a déclaré Maguire lors de sa conférence de presse d’avant-tournoi. « C’est un tout nouveau lieu et une toute nouvelle équipe, tant du côté européen qu’américain.

« Je pense que les États-Unis ont une équipe fantastique cette fois. Je pense qu’ils ont une équipe jeune et prête à partir. En fin de compte, j’essaierai de gagner autant de points que possible, mais nous allons simplement nous préparer du mieux que nous pouvons. et j’y vais avec très peu d’attentes comme la dernière fois, de la même manière que j’aborde tout autre événement.

« Le simple fait que cela ait bien fonctionné dans le passé ne fait pas vraiment de différence pour cette fois. J’ai presque l’impression d’être un rookie jouant à nouveau à domicile. Tout cela est encore une nouvelle expérience pour moi, alors je vais juste essayer et profiter de la semaine autant que je peux et me nourrir de l’énergie de la foule. »

Maguire a remporté 2,5 points aux côtés de Mel Reid en 2021 et un point aux côtés de l’ancienne championne de l’AIG Women’s Open Georgia Hall, bien qu’elle ait été vue en train de jouer une ronde d’entraînement avec Anna Nordqvist, Caroline Hedwall et Madelene Sagstrom mardi.

La joueuse de 28 ans a tenu sa conférence de presse d’avant-tournoi aux côtés de Céline Boutier, vainqueur en titre de l’Evian Championship, les deux hommes faisant allusion à la possibilité qu’ils jouent ensemble à un moment donné au cours de l’événement de cette année.

« Je pense que nous avons une équipe fantastique cette semaine », a ajouté Maguire. « Je pense qu’il y a beaucoup d’options pour savoir qui peut jouer avec qui. C’est évidemment une nouvelle équipe et vous verrez des paires familières et de nouvelles paires.

« Elle [Pettersen] en a fait beaucoup, elle en a fait neuf elle-même, donc elle sait ce qu’elle fait. Je pense donc que Céline (Boutier) et moi-même sommes assez flexibles. Nous jouerons avec à peu près n’importe qui, donc nous allons faire tout ce que Suzann a besoin de nous cette semaine. »

Pettersen : L’Europe connaît le plan pour vendredi !

L’équipe Europe comptait 11 de ses 12 joueurs impliqués dans les tours d’entraînement mardi, seul Charley Hull étant absent par précaution en raison d’un léger problème au cou, les spéculations se rassemblant sur les partenariats potentiels qui pourraient être utilisés par Pettersen lors de la journée d’ouverture.

« J’ai déjà été très transparent avec les joueurs et je leur ai littéralement dit ce que nous pensions pour vendredi matin », Pettersen a déclaré à Sky Sports. « Je voulais que les joueurs s’approprient et plus ils en savent tôt, plus il leur est facile de se préparer.

« Je pense que les joueurs sont plutôt déterminés à ce qui va se passer vendredi, ce qui, je pense, est formidable. En tant que joueur, j’ai toujours apprécié d’obtenir l’information le plus tôt possible. Ceux que vous voyez jouer lors des rondes d’entraînement pourraient avoir beaucoup à dire. faire avec qui ils jouent potentiellement [on Friday]à coup sûr. »

Huit des vainqueurs d’il y a deux ans reviennent cette fois-ci, Caroline Hedwall faisant également partie des succès précédents, avec la force de la profondeur à sa disposition laissant Pettersen largement à considérer.

« Le golf féminin est sur le point d’exploser », a ajouté Pettersen. « C’est énorme en Asie, c’est important aux États-Unis et cela devient évidemment de plus en plus fort ici en Europe. Je pense que la force de l’équipe montre la force des talents européens qui se manifestent.

« Ça va être amusant de voir tous ces joueurs se lancer et l’accepter. C’est génial d’avoir une équipe forte mais cela me donne beaucoup de maux de tête. Tout le monde ne peut pas jouer tous les matches, donc il faut mettre sur le banc certains bons joueurs, mais c’est un bon problème à avoir.

« Avec de bonnes performances, il y a aussi des attentes, mais ce qui est bien ici, c’est que les joueurs sont tellement partants. Je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit pour les inspirer ou les motiver – ils sont tout simplement motivés et prêts à partir. «

