Solheim Cup : Carlota Ciganda aide l’équipe Europe à conserver le trophée avec un match nul spectaculaire 14-14 contre les États-Unis | Actualités golfiques

Carlota Ciganda a produit une Solheim Cup invaincue à domicile et a obtenu le point pour garantir que l’équipe Europe conserve le trophée avec un match nul spectaculaire 14-14 contre l’équipe américaine.

L’Europe s’est remise d’un tableau sans faute dans les foursomes du vendredi pour en gagner deux et partager l’une des trois séances suivantes pour quitter la compétition délicatement équilibrée à 8-8 avant les simples du dimanche, où les deux équipes ont revendiqué une part du butin lors d’un match remarquable. dernier jour.

Leona Maguire a remporté le premier point pour l’équipe de Suzann Pettersen en écartant Rose Zhang 4&3 et la vice-capitaine Anna Nordqvist a également gagné tôt contre Jennifer Kupcho, seulement pour que l’équipe américaine domine les matches du milieu pour avancer 13-11 avec quatre matches au programme. .

Leona Maguire a réalisé cinq birdies et un eagle à Finca Cortesin pour s’imposer 4&3 contre Rose Zhang lors de leur match en simple dimanche à la Solheim Cup.



Un retour spectaculaire de Caroline Hedwall contre Ally Ewing et la victoire 2&1 de Maja Stark sur la championne de l’US Women’s Open Allisen Corpuz ont égalisé la compétition, avant qu’une victoire 2&1 de Ciganda sur Nelly Korda ne porte l’Europe à 14 points pour s’assurer qu’elle conserverait le trophée.

Emily Pedersen avait encore une chance extérieure de remporter la victoire totale lorsqu’elle est revenue de quatre à deux contre Lexi Thompson lors du match final, seulement pour que l’Américaine remporte une victoire 2&1 pour éviter une troisième défaite consécutive pour l’équipe de Stacy Lewis.

Lexi Thompson est restée calme le 17 pour effectuer le putt par qui a battu Emily Pedersen et s’assurer que la Solheim Cup se termine sur un score nul.



Comment l’Europe a conservé le trophée de la Solheim Cup spéciale

Les six premiers trous du match de Maguire ont été remportés avec des birdies pour laisser le match à égalité, seulement pour que la star irlandaise remporte le septième avec un par et commence son neuf retour avec des birdies successifs pour avancer de trois avec sept à jouer.

Zhang a réduit le déficit avec un birdie au 12e avant que Maguire ne remporte le suivant avec un par, puis ne draine un aigle de 70 pieds au 14e, avant qu’un par au suivant ne soit suffisant pour réclamer son troisième point de la semaine.

Maguire dit que l’armée de fans irlandais qui ont suivi le match en simple contre Rose Khang l’a aidée à remporter la victoire



« C’était tout simplement incroyable aujourd’hui », a déclaré Maguire. « Les supporters irlandais ont été phénoménaux cette semaine. Je savais que ça allait être dur. Ce serait un adversaire très coriace. Il était important d’inscrire le bleu sur le tableau dès le début et c’est génial. »

Megan Khang a produit un sensationnel haut et bas depuis le sable lors de la finale du par cinq pour égaler le birdie de Linn Grant et remporter une victoire de 1 up, tandis que Danielle Kang n’a jamais été menée dans une victoire convaincante 4&2 contre Charley Hull qui a vu les États-Unis prendre l’avantage 10-9.

Nordqvist a remporté trois trous consécutifs avec des pars sur ses neuf premiers et a annulé un bogey au huitième en réussissant un birdie au 12e pour avancer de trois, seulement pour que Kupcho remporte des trous successifs à partir du 13e.

Anna Nordqvist a scellé sa première victoire en quatre matchs et a déclaré qu’elle avait mis tout ce qu’il lui restait pour battre Jennifer Kupcho



La Suédoise a fait le ménage de cinq pieds pour remporter le 16e trou et a complété la victoire avec un par au suivant, la voyant remporter son premier point de la semaine, seulement pour que les États-Unis reprennent l’avantage lorsque Georgia Hall a dilapidé un avantage de deux trous sur les quatre derniers trous de son match.

Andrea Lee a réduit l’écart en réalisant un birdie au 15e, puis s’est retrouvée à égalité lorsque Hall a raté une tentative d’arrêt à bout portant au 17e, les pars les laissant revendiquer une part du butin, tandis que Gemma Dryburgh a laissé filer une avance de trois trous. loin pour terminer à égalité avec Cheyenne Knight.

Gemma Dryburgh a pris un bon départ en simple en remportant le troisième trou avec un énorme putt de birdie



Lilia Vu, double championne majeure, a remporté chacun de ses quatre premiers trous pour remporter une victoire convaincante 4&3 contre Madelene Sagstrom, tandis qu’Angel Yin a réussi un énorme birdie sur l’avant-dernier trou pour survivre à Céline Boutier 2&1 dans un concours à l’envers.

L’équipe américaine semblait se rapprocher d’une première victoire depuis 2017 lorsqu’Ally Ewing avait 3 points sur Hedwall avec six à jouer, seulement pour que le Suédois remporte cinq des six derniers trous pour remporter une remarquable victoire de 2 points.

Caroline Hedwall a utilisé toute son expérience en Solheim Cup pour remporter un point improbable pour l’Europe en remportant les deux derniers trous contre Ally Ewing.



La victoire de Stark sur Corpuz a nivelé le match, tandis que Ciganda a tiré son approche au 16e pour entrer à portée et a réussi un birdie au 17e pour assurer une victoire de 2 ups qui a déclenché des célébrations folles de la part du public local.

« Je n’ai pas beaucoup de sentiments en ce moment », a déclaré Ciganda. « Je suis tellement heureux de faire ça pour Suzann et pour l’Espagne. Je suis tellement fier. Je suis tellement heureux. Tout le monde ici est une famille. Le public espagnol est tout simplement incroyable. »

Ryder Cup Golf en direct



Jeudi 28 septembre à 19h00



Les célébrations étaient déjà bien avancées tandis que le match final se poursuivait sur le parcours, où Thompson s’est imposé contre Pedersen avec un trou à jouer pour remporter son troisième point de la semaine et assurer un premier match nul pour la Solheim Cup dans l’histoire de l’événement biennal.

Et après?

Le golf par équipe se poursuit cette semaine à la Ryder Cup, où l’équipe européenne cherche à reconquérir le trophée après une défaite record à Whistling Straits en 2021. Le spectacle « En direct de la Ryder Cup » commence lundi à 14 heures et se déroule chaque jour avant Le tournoi.

La cérémonie d’ouverture est en direct jeudi à partir de 15 heures et l’avant-première est en direct à partir de 19 heures plus tard dans la journée, tandis que la couverture en direct de la journée d’ouverture commence vendredi à partir de 6 heures du matin sur Sky Sports Golf.

Les Solheim Cups reviendront aux années paires à partir de 2024, le club de golf Robert Trent Jones à Gainesville, en Virginie, accueillant le concours de l’année prochaine du 13 au 15 septembre.