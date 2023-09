Solheim Cup : attendez-vous à un feu d’artifice dans la tentative européenne de triomphe historique

SLes expériences d’uzann Pettersen en Solheim Cup suggèrent que son poste de capitaine ne s’avérera probablement pas ennuyeux. À la Finca Cortesin, Pettersen dirige une équipe européenne qui cherche à écrire l’histoire en remportant pour la première fois la joute transatlantique trois fois de suite. La Norvégienne dégage un niveau de confiance qui reviendra la mordre si ceux qui portent la bannière étoilée renversent la situation. Il est intéressant de noter que cette approche optimiste de la part des hôtes est largement alimentée par le succès de leurs joueurs sur le circuit LPGA basé aux États-Unis. Des questions légitimes demeurent quant à la force du Ladies European Tour, qui a récemment été discrètement renforcé par les richesses saoudiennes.

Les spectateurs doivent se préparer au théâtre. Pettersen a passé le dimanche soir de la Solheim Cup 2015 à pleurer dans sa chambre d’hôtel après avoir été impliquée dans une débâcle des règles. À Gleneagles, quatre ans plus tard, Pettersen a réussi le putt gagnant pour l’Europe immédiatement avant de déclarer qu’elle se retirait du golf professionnel. Elle a été fidèle à sa parole ; Pettersen a aidé Catriona Matthew en 2021, mais a par ailleurs gardé ses distances avec la ligne de front de ce sport. Son statut est tel que personne ne lui en veut.

« Je sais tout sur ces joueurs, probablement plus qu’eux-mêmes », a déclaré Pettersen. Elle ne ressent pas le besoin de dire à ses 12 golfeurs qu’un triple est du jamais vu.

« Je n’ai pas vraiment besoin de dire aux joueurs ce que nous voulons », a ajouté le capitaine européen. « Je pense que les joueurs sont vraiment là-dessus. Je pense que c’est toujours génial d’avoir un rêve possible à poursuivre. C’est super. Mais il y a tellement de golf à jouer depuis l’endroit où nous sommes assis ici aujourd’hui jusqu’à la fin de dimanche que ce n’est pas du tout quelque chose que j’insiste sur les joueurs. Nous verrons comment se déroule chaque séance et nous essaierons de nous ajuster à partir de là. En effet, de fines marges ont tendance à déterminer les résultats de la Solheim Cup.

En la personne de Stacy Lewis, Pettersen a un adversaire redoutable. Les deux capitaines sont connus pour leur esprit de compétition féroce. Chacun est deux fois champion majeur. Leur approche est également différente ; Lewis semble beaucoup plus concentré sur les statistiques que Pettersen. Lewis a utilisé des chiffres pour défendre sa sélection de Lexi Thompson lors de la séance d’ouverture, qui a lutté pour la forme individuelle.

« Nous avons commencé la semaine et quelques personnes au sein de notre équipe, entre cadets et aides, sont venues vers moi et m’ont simplement dit : ‘Elle frappe très bien' », a déclaré Lewis de Thompson. « Chaque jour, de plus en plus de gens me disent cela. Avec les données et les analyses dont nous disposons, j’ai en fait acquis leurs coups grâce à l’entraînement des deux derniers jours et elle est hors des charts en ce moment.

Les supporters de l’équipe Europe encouragent leurs joueurs lors de la cérémonie d’ouverture de la Solheim Cup. Photographie : Stuart Franklin/Getty Images

Ludvig Åberg connaîtra une Solheim Cup avant une Ryder Cup. Le Suédois est attendu sur le premier tee ici vendredi matin pour montrer son soutien à l’équipe Europe – comprenant ses amis proches Linn Grant et Maja Stark – avant de se rendre à Rome pour l’équivalent masculin.

Le lieu lui-même présentera des défis. Les montagnes d’Andalousie offrent un décor époustouflant, mais on estime que 10 000 spectateurs par jour auront du mal à parcourir le parcours à pied. Si de nombreux matchs se déroulent sur près de 18 trous, la véritable question se posera de savoir comment finir en plein jour. Les officiels du tournoi ont un temps indicatif pour les quatre balles de cinq heures et demie stupéfiantes – et dégonflantes.

Åberg verra Grant et Stark mener l’Europe dans les quatuors. « Ils demandaient cela, alors c’est parti », a déclaré Pettersen, en clin d’œil au pouvoir des joueurs. Les Suédois affronteront Thompson et Megan Khang. Céline Boutier et Georgia Hall affrontent Danielle Kang et Andrea Lee. Leona Maguire, qui a excellé dans l’Ohio il y a deux ans, associera Anna Nordqvist à Nelly Korda et Allisen Corpuz. Dans le quatrième match, Charley Hull et Emily Pedersen joueront Ally Ewing et Cheyenne Knight. Hull souffre d’une blessure au cou, mais insiste sur le fait qu’elle est suffisamment en forme pour jouer. « J’ai expliqué ces paires aux filles lundi soir, elles ont donc eu toute la semaine pour se préparer », a déclaré Pettersen. C’est donc une bonne chose que Hull se soit déclarée à la hauteur de la tâche.

Lilia Vu, double gagnante majeure en 2023 et numéro 2 mondiale, sera étonnamment absente des foursomes de la première journée pour les États-Unis. Il en sera de même pour la star émergente Rose Zhang. « Je ne vois personne jouer lors des cinq séances », a déclaré Lewis. Les États-Unis, dans la position inhabituelle d’opprimé, pourraient bénéficier d’un bon départ.