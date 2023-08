Solheim Cup 2023 : Qui s’est qualifié pour l’équipe européenne et qui a encore besoin d’un choix de capitaine ? | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La capitaine de la Coupe d’Europe Solheim, Suzann Pettersen, donne un aperçu de la composition potentielle de son équipe alors qu’elle se prépare à choisir ses quatre choix de capitaine

Les huit qualifications automatiques de l’équipe européenne pour la Solheim Cup ont été confirmées, la capitaine Suzann Pettersen ayant maintenant une décision difficile sur qui nommer pour compléter son alignement.

La campagne de qualification s’est terminée après l’ISPS Handa World Invitational, où les deux meilleures joueuses du LET European Solheim Points List et les six suivantes du Rolex Women’s World Golf Rankings ont obtenu leur place dans le concours biennal.

Vainqueur du Championnat d’Evian Céline Boutier termine en tête du classement européen devant Maja Starkalors que Charley Hull, Leona Maguire, Georgia Hall, Linn Grant, Carlota Ciganda et Anna Nordqvist qualifiés via leur classement mondial.

Nordqvist sera vice-capitaine jouant à Finca Cortesin du 22 au 24 septembre, tandis que Pettersen annoncera ses quatre choix de capitaine dans un programme spécial en direct ce mardi à partir de 16 heures sur Sky Sports Golf.

Nordqvist sera vice-capitaine jouant à Finca Cortesin du 22 au 24 septembre, tandis que Pettersen annoncera ses quatre choix de capitaine dans un programme spécial en direct ce mardi à partir de 16 heures sur Sky Sports Golf.

« Je suis très content de mon équipe en ce moment pour la Solheim Cup 2023 », a déclaré Pettersen. « Nous avons tellement d’expérience dans l’équipe et c’est formidable d’avoir nos recrues Maja [Stark] et Lin [Grant] représenter l’Europe pour la première fois.

« Nous n’avons jamais eu un groupe de joueurs aussi solide en termes de classement mondial. Les joueurs européens ont bien joué cette année et ont réalisé de bonnes performances à tous les niveaux. »

Comment les joueurs se sont-ils qualifiés ?

Boutier a dominé le classement des points de la LET Solheim Cup avec 264,57 points, en grande partie grâce à ses victoires consécutives à l’Amundi Evian Championship et à l’Open écossais féminin, la Française étant désormais prête pour une troisième apparition consécutive pour l’équipe européenne.

Les meilleurs moments de la quatrième journée de l'Evian Championship à l'Evian Resort Golf Club en France

La championne majeure nouvellement couronnée est rejointe par la Suédoise Stark, qui a décroché la deuxième place avec 262,42 points après avoir remporté six fois le Ladies European Tour au cours des deux dernières années.

Hull s’est qualifiée via le classement mondial et fera sa sixième participation consécutive à la Solheim Cup, après avoir fait ses débuts à l’âge de 17 ans lors du concours de 2013 et faisant partie de trois équipes gagnantes.

Faits saillants de la dernière manche de l'AIG Women's Open à Walton Heath alors que Lilia Vu a remporté son deuxième titre majeur de la saison et Charley Hull a pris la deuxième

L’Anglaise – deux fois vice-championne des majors cette saison – est rejointe par Maguire, qui revient après 4,5 points lors de sa première apparition en 2021, tandis que l’ancienne championne de l’AIG Women’s Open Hall est également de retour pour faire son quatrième départ pour Team Europe .

Grant sera parmi les débutants après avoir remporté cinq fois sur le LET et une fois sur le circuit de la LPGA au cours des deux dernières saisons, avec Ciganda – qui a gagné plus tôt cette saison – qui a pu jouer à domicile et faire une septième apparition à la Solheim Cup. .

Retour sur le meilleur de l'action d'une dernière journée palpitante à la Solheim Cup 2021, où l'équipe européenne a remporté des victoires consécutives contre l'équipe américaine

Nordqvist fera sa huitième apparition consécutive dans la compétition, après avoir remporté 15,5 points sur les 27 matchs qu’elle a disputés, la Suédoise étant excitée par son rôle supplémentaire.

« Je suis très fier d’être vice-capitaine et de jouer cette année », a déclaré Nordqvist. « Je ne pense pas que ce soit un secret à quel point j’aime la Solheim Cup et elle fait ressortir le meilleur de moi. C’est toujours mon plus grand objectif tous les deux ans de faire partie de l’équipe et d’essayer d’aider l’Europe à gagner. »

Qui a besoin d’un choix de capitaine?

Madeleine Sagström est l’Européen le mieux classé qui n’a pas réussi à se qualifier, le Suédois affichant trois top 10 mondiaux cette saison et espérant faire partie de l’équipe européenne pour la troisième fois.

Nanna Koerstz Madsen faisait également partie de l'équipe européenne en 2021 mais n'a pas été en mesure de s'appuyer sur la victoire de l'année dernière sur le circuit de la LPGA, ce qui signifie qu'elle s'appuierait sur un choix, avec Mel Reid dans une position similaire si elle doit faire une cinquième apparition pour Team Europe.

Nanna Koerstz Madsen faisait également partie de l’équipe européenne en 2021 mais n’a pas été en mesure de s’appuyer sur la victoire de l’année dernière sur le circuit de la LPGA, ce qui signifie qu’elle s’appuierait sur un choix, avec Mel Reid dans une position similaire si elle doit faire une cinquième apparition pour Team Europe.

l’Ecosse Gemma Dryburgh est la seule joueuse européenne dans le top 50 mondial à n’avoir pas encore confirmé sa place, après avoir suivi son succès décisif sur le circuit de la LPGA la saison dernière avec un solide 2023, elle pourrait donc être une candidate pour ses débuts en Solheim Cup.

Jodi Ewart Shadoff a également gagné sur le circuit de la LPGA la saison dernière et est une option pour faire un quatrième départ en Solheim Cup, tandis que la Suisse Albane Valenzuela et d’Irlande du Nord Stéphanie Prairie ont tous deux disputé un tournoi majeur cette saison.

Stephanie Meadow pourrait-elle prétendre à ses débuts en Solheim Cup le mois prochain?

Si Pettersen veut une autre option espagnole à ses côtés, alors Carmen Alonso et Nuria Iturrioz ont toutes deux remporté le Ladies European Tour cette saison, tandis que Ana Peláez Trivino fait partie du top 100 mondial après trois deuxièmes places en 2023.

Olivia Cowan a suivi un top 10 à l’AIG Women’s Open en terminant dans le top cinq en Irlande du Nord dimanche, tandis que Pettersen a beaucoup d’autres joueuses qu’elle pourrait utiliser pour compléter son équipe.

Qui Pettersen choisira-t-elle pour compléter son équipe ? Regardez l’annonce des choix du capitaine en direct mardi à partir de 16h sur Sky Sports Golf. Diffusez le LPGA Tour et plus avec NOW.

Sky Sports aura 24h / 24 de la Solheim Cup du 22 au 24 septembre, où l’équipe européenne poursuivra un triplé historique sur l’équipe américaine, avec une couverture en direct avant la première heure de départ jusqu’à la fin du jeu pour chacun des trois jours!