Solheim Cup 2023 : qui joueront ensemble pour l’équipe Europe alors qu’ils poursuivent un triplé historique en Espagne | Actualités golfiques

Regardez la Solheim Cup et la Ryder Cup exclusivement en direct sur Sky Sports. La couverture en direct de la Solheim Cup se déroule du 22 au 24 septembre et la Ryder Cup du 29 septembre au 1er octobre.

L’équipe européenne poursuit l’histoire de la Solheim Cup cette semaine en Espagne, la façon dont elle sélectionne ses paires jouera probablement un rôle clé dans sa troisième victoire consécutive contre l’équipe américaine.

Catriona Matthew a guidé l’Europe vers des victoires consécutives lors de la compétition biennale, après un succès spectaculaire 14,5-13,5 à Gleneagles en 2019 – où Suzann Pettersen a obtenu le point gagnant – en s’imposant 15-13 sur le sol américain en 2021.

Pettersen a désormais pour tâche de prolonger la séquence de victoires cette semaine à Finca Cortesin, en direct dès vendredi sur Sky Sportsla Norvégienne ayant sans doute à sa disposition l’équipe européenne la plus forte et la plus expérimentée de l’histoire.

L’Europe compte cinq des 20 meilleurs mondiaux dans son effectif, dont Céline Boutier, vainqueur de l’Evian Championship, et Charley Hull – deux fois vice-champion des majors cette année – Pettersen et ses vice-capitaines ayant désormais une tâche difficile à accomplir. former l’équipe pour leur donner les meilleures chances de victoire.

Que nous dit l’histoire sur la sélection ?

On s’attendrait à ce que tous les joueurs soient présents lors de la journée d’ouverture, quelle que soit leur forme et leur expérience, aucun Américain n’ayant jamais manqué les deux premières séances d’une Solheim Cup et Kitrina Douglas la dernière à le faire pour l’équipe Europe en 1992.

L’équipe européenne a eu au moins un joueur à chaque séance au cours de chacune des cinq dernières Solheim Cups, la plus récemment lorsque Leona Maguire a fait ses débuts sans défaite lors du succès de 2021, avec la victoire de 2011 en Irlande, la dernière fois qu’aucun Européen n’a joué cinq. allumettes.

Cette victoire 15-13 au château de Killeen était par coïncidence la dernière fois que l’équipe américaine utilisait une joueuse au cours des cinq séances, lorsque Paula Creamer est restée invaincue au cours des deux premiers jours avant que Matthew ne la batte en simple dimanche.

Si l’on prend en compte le test physique d’une Finca Cortesin jouant au défi d’essayer de concourir sur 36 trous par jour dans un environnement d’équipe, il faudrait un golf exceptionnel de la part de quelqu’un pour qu’il soit considéré comme jouant dans les cinq sessions de cette année. semaine.

Les joueurs penchent-ils vers un certain format ?

Carlota Ciganda a participé à toutes les séances de quatre balles lors de ses cinq précédentes Coupes Solheim, tandis que Caroline Hedwall était toujours présente dans ses quatre balles lors de ses trois premières apparitions jusqu’à ce qu’une défaite record lors de la première journée en 2019 la voie s’absenter de la séance de samedi à ce format.

Carlota Ciganda cherchera à impressionner à domicile pour l’équipe Europe

Ciganda et Hedwall n’ont joué que quatre matchs à quatre chacun au cours de la même période, tandis que Georgia Hall a joué dans chaque session de quatuor lors de ses trois apparitions et Anna Nordqvist n’a raté qu’un seul des 14 possibles lors de ses sept départs en Solheim Cup.

Charley Hull a un bilan plus équilibré, disputant sept séances sur 10 possibles dans les deux formats, tandis que Madelene Sagstrom reste sans point lors de quatre matches avec un partenaire mais détient un record de 100 pour cent dans les simples de la dernière journée.

Des paires familières pourraient-elles revenir pour Team Europe ?

L’Europe pourrait s’en tenir à des partenariats réussis lors de la sélection de ses duos pour le concours de cette année, Hall et Boutier ayant remporté leurs trois matchs ensemble lors du succès de 2019 et prolongeant leur invincibilité lorsqu’ils se sont associés pour une session deux ans plus tard.

La paire a besoin de deux points supplémentaires pour devenir le partenariat européen le plus réussi de l’histoire de la Solheim Cup, dépassant le total de cinq de Dame Laura Davies et Alison Nicholas, bien que Hall ait également gagné aux côtés de Leona Maguire lors d’une victoire lors du concours 2021.

Nordqvist – en tant que vice-capitaine de jeu cette année – a été partenaire de Hedwall dans trois Coupes Solheim distinctes et pourrait le faire à nouveau, tandis que Hull a remporté deux de ses trois matches aux côtés d’Emily Kristine Pedersen lors de la défense réussie du titre européen dans l’Ohio.

Un autre partenariat évident serait celui du duo de recrues Linn Grant et Maja Stark, les Suédois connaissant de nombreux succès passés lorsqu’ils concouraient les uns contre les autres.

Linn Grant a remporté des titres des deux côtés de l’Atlantique

L’expérience profitera-t-elle à Team Europe ?

Cinq membres de l’équipe de Stacy Lewis font leurs débuts dans l’équipe américaine, avec seulement trois des 12 joueuses de son alignement jamais impliquées dans une Solheim Cup victorieuse et Lexi Thompson est la seule personne à le faire sur le sol européen.

Thompson, Danielle Kang et Angel Yin sont les seuls joueurs américains impliqués depuis leur dernière victoire en 2017, tandis que la moitié de l’équipe connaît pour la première fois une Solheim Cup à l’extérieur.

Huit membres de l’équipe européenne reviennent de leur victoire historique à l’extérieur il y a deux ans, l’équipe hôte ayant disputé plus du double de participations à la Solheim Cup combinées par rapport à ses homologues américaines.

L’expérience du golf en équipe ne garantit certainement pas le succès, comme l’équipe européenne de Ryder Cup l’a découvert à Whistling Straits en 2021 lorsque l’équipe américaine de Steve Stricker l’a emporté avec une marge record de 19-9, même si cela pourrait s’avérer être un avantage.

