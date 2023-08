Solheim Cup 2023 : Qui joue, quand commence-t-il et comment puis-je regarder en direct sur Sky Sports ? | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’équipe européenne poursuivra un triplé historique contre l’équipe américaine en septembre lors de la Solheim Cup, exclusivement en direct sur Sky Sports.

Sky Sports aura 24 heures sur 24 depuis l’Andalousie, avec une couverture en direct avant la première heure de départ jusqu’à la fin du jeu pour chacun des trois jours, ainsi que des temps forts quotidiens et une foule de programmes supplémentaires disponibles pour en profiter.

Voici tout ce que vous devez savoir pour ne rien manquer de l’action…

Quand et où se déroule la Solheim Cup 2023 ?

La Solheim Cup est une compétition biennale disputée sur trois jours entre des équipes de 12 joueurs des États-Unis et d’Europe. L’événement de cette année se déroulera pour la première fois en Espagne.

Finca Cortesin en Andalousie fera de l’Espagne le sixième pays européen à accueillir la compétition et est l’un des parcours les plus longs d’Europe, avec un tracé par 72 mesurant près de 7 500 mètres.

Suzann Pettersen peut-elle mener l’Europe vers une troisième victoire historique consécutive en Solheim Cup ?

Le parcours a déjà accueilli le Volvo World Match Play Championship en 2009, 2011 et 2012 et devrait fournir un test difficile aux joueurs lorsque la Solheim Cup s’y déroulera du 22 au 24 septembre.

À quelle heure est le premier coup de départ ?

Le jeu devrait commencer à 8 h 10, heure locale (7 h 10 BST) le vendredi et le samedi, avec des matchs en foursome à intervalles de 12 minutes et le dernier des quatre matchs à 8 h 46 (7 h 46 BST).

L’action à quatre balles devrait ensuite commencer à 13h40 (12h40 BST) les deux jours, bien qu’elle puisse être légèrement repoussée, avec 15 minutes entre chaque match et le match final commençant à 14h25 (13h25 BST).

Les 24 joueurs seront ensuite impliqués dans les simples du dimanche, le match d’ouverture commençant à 11h10 en Espagne (10h10 BST) et le dernier des 12 matches devant se dérouler à 13h22 (12h22 BST).

Qui joue pour Team Europe ?

Capitaine: Suzann Pettersen (nord)

Vice-capitaines : Laura Davies (Eng), Caroline Martens (Nor) et Anna Nordqvist (Swe – jouant le rôle de vice-capitaine)

La campagne de qualification s’est terminée après l’ISPS Handa World Invitational, où les deux meilleures joueuses de la liste des points LET European Solheim et les six suivantes du Rolex Women’s World Golf Rankings ont obtenu, Pettersen ayant alors quatre choix pour compléter sa formation.

Qualificatifs automatiques : Céline Boutier (Fra), Carlota Ciganda (Esp), Linn Grant (Sué), Georgia Hall (Eng), Charley Hull (Eng), Leona Maguire (Irl), Anna Nordqvist (Sué)

Les choix du capitaine : Gemma Dryburgh (Sco), Caroline Hedwall (All), Emily Pedersen (Den), Madelene Sagstrom (Sué)

Qui joue pour Team USA ?

Capitaine: Stacy Lewis

Capitaines adjoints : Morgan Pressel, Natalie Gulbis et Angela Stanford

La campagne de qualification se déroule jusqu’à l’Omnium féminin CPKC au Canada le 28 août, lorsque les sept meilleures joueuses du classement de la Coupe Solheim – ainsi que les deux suivantes qui ne sont pas encore éligibles au classement mondial – se verront garantir une place. Lewis nommera ensuite trois choix du capitaine le lundi 29 août.

Qualificatifs automatiques (confirmé le 22 août) : Lilia Vu, Nelly Korda, Allisen Corpuz, Megan Khang. Cinq autres à confirmer le 28 août

Les choix du capitaine : Trois à confirmer le 29 août

Quelle équipe a le meilleur bilan ?

Catriona Matthew a été capitaine de l’Europe pour des victoires successives, après un succès spectaculaire à Gleneagles en 2019 en s’imposant dans l’Ohio en 2021, Pettersen cherchant maintenant à poursuivre cette séquence et à remporter une troisième victoire européenne consécutive pour la première fois de l’histoire du tournoi.

Pettersen a enregistré le point gagnant lors de sa dernière apparition professionnelle lors de la victoire 14,5-13,5 en 2019, puis a été vice-capitaine il y a deux ans, la Norvégienne ayant à sa disposition une grande partie de l’équipe qui a remporté une victoire 15-13. concours de l’année.

L’équipe américaine a remporté 10 des 17 éditions depuis le lancement de la Solheim Cup en 1990, bien qu’elle soit sans victoire depuis une victoire en 2015 en Allemagne en s’imposant 16,5-11,5 à domicile au Des Moines Golf and Country Club en 2017.

Quand et comment puis-je regarder en direct sur Sky Sports ?

Les trois jours seront exclusivement en direct sur Sky Sports, le long de la cérémonie d’ouverture, tandis que vous pouvez télécharger l’application Sky Sports pour obtenir les dernières nouvelles, des interviews, des faits saillants, des clips, des scores de classement et un blog en direct dédié. Sky Sports Nouvelles sera également en Espagne pour vous présenter les meilleurs scénarios d’une énorme semaine dans le sport féminin.

Leona Maguire et Georgia Hall joueront probablement des rôles clés pour Team Europe en septembre

Horaires télé (tous sur Sky Sports Golf et sous réserve de modifications)

Jeudi 21 septembre – 1700-1800 – Cérémonie d’ouverture EN DIRECT !

Vendredi 22 septembre – 6 h 30 à 18 h 30 – Premier jour EN DIRECT !

Samedi 23 septembre – 0630-1830 – Deuxième jour EN DIRECT !

Dimanche 24 septembre – 0900-1800 – Jour 3 EN DIRECT !

Quel est le format ?

Il y a 28 matchs joués au cours des trois jours, sous trois types de matchs différents – foursomes, fourballs et simples, chaque match valant un point au total de l’équipe. L’équipe qui atteint 14,5 points en premier remportera la Solheim Cup, tandis que l’Europe conservera le trophée si le tournoi se termine par un match nul 14-14.

Quatuors voit deux golfeurs européens s’affronter contre une paire des États-Unis, les membres de l’équipe alternant entre les coups et chaque équipe utilisant une balle. Quatre matches se jouent le vendredi matin et quatre le samedi matin.

Quatre balles voit également deux golfeurs de chaque équipe s’affronter, mais chaque joueur utilise sa propre balle. Le score le plus bas de chaque paire comptera pour le score de leur équipe. Il y a quatre matchs en quatre balles chaque après-midi pendant les deux premiers jours.

Le dernier jour, les 24 joueurs s’affrontent dans des matchs en simple, où chaque membre de l’équipe américaine affronte un adversaire européen dans un duel.

