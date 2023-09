Solheim Cup 2023 : Europe contre États-Unis, deuxième journée – en direct

Les évènements clés il y a 2 heures Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 1 mois 04h05 HAE Carlota Ciganda a été absente toute la matinée. Quel contraste avec hier après-midi. Elle tire un misérable bois de parcours directement dans un buisson à gauche du 8ème par cinq, et l’Europe, qui avait mené deux fois dans le match principal il n’y a pas si longtemps, sera ramenée à la case à moins que la paire américaine de Vu et Kupcho font vraiment quelque chose de très stupide.



il y a 7 mois 04h00 HAE Quelques gros putts manqués, et les fortunes sont mitigées pour les deux équipes. Georgia Hall de 12 pieds à 6 ; les États-Unis gagnent deux points. Danielle Kang, un effort de descente de huit pieds sur cinq ; le match reste carré. 1UP Pedersen/Ciganda contre Vu/Kupcho (7)

1UP Nordqvist/Maguire A/S Thompson/Khang (6)

Hall/Boutier contre Korda/Corpuz 2UP (6)

Stark/Grant A/S Kang/Lee (5)

Europe 3-5 États-Unis



il y a 11 minutes 03h55 HAE Jennifer Kupcho dans une rigole à gauche du 7 ; Carlota Ciganda dans un bunker à droite. Kupcho envoie un chip croustillant jusqu’à la distance de frappe. Le putt est concédé. Ciganda ne peut pas s’approcher particulièrement du sable, et même si Emily Pedersen tente bien le putt de huit pieds, il se brise toujours tristement vers la droite. Les États-Unis en récupèrent un dans le match de tête, et peut-être que Kupcho, ancienne vainqueur à Augusta National et championne majeure, a enfin changé son mojo. Danger pour l’Europe si c’est le cas. 1UP Pedersen/Ciganda contre Vu/Kupcho (7)

1UP Nordqvist/Maguire A/S Thompson/Khang (6)

Hall/Boutier contre Korda/Corpuz 1UP (5)

Stark/Grant A/S Kang/Lee (4)

Europe 3-5 États-Unis



il y a 18 mois 03h49 HAE Leona Maguire plonge son coup de départ à 6 dans un bunker. La porte est ouverte pour Megan Khang, mais elle n’en profite pas, décochant son coup de départ sur le faux front, sa balle roulant derrière le même bunker. Lexi Thompson fait bien de se caler à six pieds, et Anna Nordqvist éclabousse à une distance similaire. C’est donc un concours de putting… et bien que Khang envoie le sien dribbler à quatre pieds, Maguire rate une occasion d’arracher le trou et Thompson fait le ménage pour la mi-temps. Les deux paires ressentiront un mélange de soulagement et d’irritation à ce sujet.



il y a 23 mois 03h44 HAE Andrea Lee laisse un putt d’aigle court sur 4. Mais Linn Grant ne peut pas faire un birdie de gauche à droite à partir de 12 pieds, le ballon manque sur le côté bas, et Danielle Kang fait le ménage pour prendre le trou. 2UP Pedersen/Ciganda contre Vu/Kupcho (6)

1UP Nordqvist/Maguire A/S Thompson/Khang (5)

Hall/Boutier contre Korda/Corpuz 1UP (5)

Stark/Grant A/S Kang/Lee (4)

Europe 3-5 États-Unis



il y a 29 mois 03h38 HAE … mais ils ne réussissent pas leurs putts. Un quatre pieds pour Jennifer Kupcho sur 6 pour la victoire. Elle le laisse sur le côté haut et il roule sur la même distance. Lilia Vu, d’habitude si fiable, n’arrive pas à revenir, et en un clin d’œil, un match qui semblait aller à l’endroit s’est transformé en une avance de deux trous pour l’Europe ! Pendant ce temps, sur 5, Lexi Thompson et Anna Nordqvist échangent des putts de birdie de milieu de gamme. Le premier ne menace jamais de chuter ; ce dernier enroule un gros briseur de droite à gauche dans la coupe, et soudain l’Europe prend le contrôle du tableau. 2UP Pedersen/Ciganda contre Vu/Kupcho (6)

1UP Nordqvist/Maguire contre Thompson/Khang (5)

Hall/Boutier contre Korda/Corpuz 1UP (4)

1UP Stark/Grant contre Kang/Lee (3)

Europe 3-5 États-Unis

Mis à jour à 03h40 HAE

il y a 33 mois 03h34 HAE Non, ne vous attendez pas à trop de concessions. Nelly Korda trouve l’eau à gauche du 4. Alissen Corpuz envoie le suivant dans un bunker, d’où Korda doit effectivement se retirer, Georgia Hall ayant touché la troisième clôture européenne. Korda n’y arrive pas, l’Europe en a deux pour la victoire, et il faut un bon moment avant que les Américains ne disent à Céline Boutier de reprendre. Les USA sont visiblement d’humeur à jouer dur ce matin.



il y a 39 mois 03h28 HAE Intéressant de noter que Lilia Vu et Jennifer Kupcho n’y ont pas concédé le putt de Carlota Ciganda. L’Europe a réussi deux putts de cinq pieds pour la victoire. Ciganda a quand même réussi à y parvenir, à la grande joie de la galerie. Ne vous attendez pas à trop de concessions à partir de maintenant.



il y a 42 mois 24h03 HAE Anna Nordqvist trouve de l’eau en bas 4. Pendant un instant, il semble que l’Europe va s’en sortir avec un autre, alors que l’approche de Lexi Thompson navigue vers la droite, plaçant Megan Khang derrière un bunker, dans lequel elle plonge ensuite. Mais Thompson se rachète en éclaboussant de près, et les États-Unis réalisent le par dont ils ont besoin. Des erreurs de Lilia Vu et de Jennifer Kupcho sur le 5 ont été commises, la première laissant son partenaire à l’écart du green, la seconde y écorchant un jeton. L’Europe a pris les devants dans le match de tête. 1UP Pedersen/Ciganda contre Vu/Kupcho (5)

Nordqvist/Maguire A/S Thompson/Khang (4)

Hall/Boutier contre Korda/Corpuz 2UP (2)

1UP Stark/Grant contre Kang/Lee (2)

Europe 3-5 États-Unis



il y a 47 mois 03h20 HAE Maja Stark réalise un long putt par sur 2. JeC’est un énorme arrêt, car cela augmente la pression sur le putt de birdie de Danielle Kang. Kang ne peut pas se qualifier pour la victoire et l’écart est inopinément égal. Pedersen/Ciganda A/S Vu/Kupcho (4)

1UP Nordqvist/Maguire contre Thompson/Khang (3)

Hall/Boutier contre Korda/Corpuz 2UP (2)

1UP Stark/Grant contre Kang/Lee (2)

Europe 3-5 États-Unis

Mis à jour à 03h21 HAE

il y a 1h 03.09 HAE Carlota Ciganda a momentanément perdu sa forme chaude d’hier. Au 4e par cinq, elle laisse sa partenaire Emily Pedersen dans une position inconfortable dans un bunker au bord du green. Pedersen, un pied dans le piège, un pied dehors, éclabousse merveilleusement jusqu’à cinq pieds, du mieux qu’elle pouvait faire. Mais Ciganda rate le putt du birdie. Cependant, Jennifer Kupcho n’a pas non plus apporté son meilleur matériel ce matin, et elle a réussi un court putt pour la victoire, son deuxième échec de la matinée. L’Europe, et Ciganda en particulier, s’en tirent bien. Pedersen/Ciganda A/S Vu/Kupcho (4)

1UP Nordqvist/Maguire contre Thompson/Khang (3)

Hall/Boutier contre Korda/Corpuz 2UP (2)

1UP Stark/Grant contre Kang/Lee (1)

Europe 3-5 États-Unis



il y a 1h 03.07 HAE C’est deux birdies dans les deux premiers trous pour les États-Unis dans le troisième match. Le plus rapide des départs. Et quand ça va bien, ça continue. Nelly Korda pousse son coup de départ au 3ème par trois et la balle ressemble aux yeux de tout le monde comme s’enfonçant dans le bunker de droite. Mais il sort de l’épaule et roule au cœur du green, d’où les États-Unis observeront un autre birdie.



il y a 1h 03.02 HAE Maja Stark passe à six pieds à 1 et Linn Grant dirige le curseur de droite à gauche. Birdie, et une déclaration d’ouverture du duo européen. « Qu’est-ce que ça veut dire que Caroline Hedwall n’a toujours pas trouvé de partenaire ? » se demande Richard Hirst. « Sa confiance doit en prendre un coup. » La Suédoise de 34 ans n’a certainement pas été au top de sa forme ces dernières années – sa 66e place au récent British Open était la première fois qu’elle se qualifiait dans un tournoi majeur en quatre ans – mais elle est le choix du capitaine. donc pour cette seule raison, ce serait une surprise si elle ne s’enfuyait pas cet après-midi. Quoi qu’il en soit, Hedwall dispose d’un monde d’expérience sur lequel s’appuyer, étant devenue la première joueuse de l’histoire de la Solheim Cup à remporter ses cinq matches, en 2013. Tout n’est donc pas perdu. Pedersen/Ciganda A/S Vu/Kupcho (3)

1UP Nordqvist/Maguire contre Thompson/Khang (3)

Hall/Boutier contre Korda/Corpuz 1UP (1)

1UP Stark/Grant contre Kang/Lee (1)



il y a 1h 02h56 HAE L’esprit de Lexi Thompson est peut-être encore légèrement confus. Leona Maguire coince le troisième tir européen au 2e par cinq. C’est un birdie presque infaillible. Megan Khang place Thompson à partir de six pieds, et la moitié regarde, mais Thompson fait ensuite le putt presque sur la même distance. Elle se prépare presque à se tenir dessus et à reprendre le putt, avant de se rappeler qu’elle joue à quatre. Une rapide discussion avec Khang et le trou est concédé. Pedersen/Ciganda A/S Vu/Kupcho (3)

1UP Nordqvist/Maguire contre Thompson/Khang (2)

Hall/Boutier contre Korda/Corpuz 1UP (1)

Stark/Grant contre Kang/Lee



il y a 1h 02h49 HAE Le dernier match à quatre de la matinée se déroule sur le tee. Maja Stark et Linn Grant contre Danielle Kang et Andrea Lee. Le bois 3 de Kang est à court de green ; La motivation de Grant le traverse. Quelques jetons arrivent, et étant donné ce qui s’est passé auparavant, il ne sert à rien d’essayer de déterminer le résultat probable à partir d’ici.



il y a 1h 02h46 HAE Georgia Hall s’élance gracieusement à quelques pieds. Il s’agit presque certainement d’un birdie, même si cela n’a pas été concédé, et la pression est sur Allisen Corpuz pour qu’elle réussisse un tir de sable ici. Mais le champion de l’US Open frappe un peu mince et la balle passe à 20 pieds du trou. On pourrait croire que la victoire de l’Europe est en jeu… mais Nelly Korda envoie un tramway au milieu de la coupe à grande vitesse ! Cela met soudain la pression sur Céline Boutier, dont le pied et demi paraît soudain beaucoup plus long. Cela sort, et quelle tournure classique des événements en matchplay ! Les trois matchs d’ouverture vont et viennent le 1er ! Pedersen/Ciganda A/S Vu/Kupcho (2)

Nordqvist/Maguire A/S Thompson/Khang (1)

Hall/Boutier contre Korda/Corpuz 1UP (1)



il y a 1h 02h40 HAE Le troisième match voit Georgia Hall et Céline Boutier affronter Nelly Korda et Allisen Corpuz. Korda vole le green avec son drive et se retrouve dans le bunker au fond ; Boutier fait jouer le conservateur à droite du trou. Le premier match ce matin où aucune des deux équipes n’est favorite après les premiers coups de départ. Peut-être que quelqu’un remportera le trou cette fois-ci ; le golf, c’est un peu ça.



il y a 1h 02h38 HAE Megan Khang n’abandonne pas cela à la légère et fait tomber un petit éclat de la zone de largage à 12 pieds. Puis un chip inhabituellement médiocre de Leona Maguire s’arrête bien avant le green. Anna Nordqvist opte pour le Texas Wedge et est en retard sur la distance de frappe. Elle n’est pas gagnante de l’Open de Carnoustie pour rien. Thompson dirige ensuite un curleur de droite à gauche au rythme parfait pour récupérer la normale et rattraper son erreur. La célèbre Lexi Moxie ; après le coup de la nuit dernière, elle s’est ensuite calée à bout portant depuis le fond d’une rigole. Quoi qu’il en soit, cela la fera se sentir beaucoup mieux. Pedersen/Ciganda A/S Vu/Kupcho (1)

Nordqvist/Maguire A/S Thompson/Khang (1)

Hall/Boutier contre Korda/Corpuz



il y a 2 heures 27.02 HAE Le putt d’aigle de Vu dribble quatre pieds au-delà de la coupe. Il reste encore un peu de travail à Kupcho… et après que Pedersen ait réglé le par européen, elle réussit le putt court sur le green matinal couvert de rosée et c’est une mi-temps qui ressemblera à une perte pour les États-Unis. De retour sur le tee, Lexi Thompson prend son chauffeur et se dirige vers le green… seulement pour heurter la paroi de l’étang et plonger dans la boisson. Étant donné que son dernier tir significatif était le jeton de la nuit dernière sur 18, cela ne la calmera pas. Pas de regard à mille mètres, mais un regard d’acier et d’inquiétude, d’accord. Anna Nordqvist effectue le mouvement de matchplay intelligent et prend un bois 3 sûr sur la droite. Pedersen/Ciganda A/S Vu/Kupcho (1)

Nordqvist/Maguire contre Thompson/Khang



il y a 2 heures 02.19 HAE Le bilan de Pedersen est plutôt lamentable. Elle a beaucoup de vert avec lequel travailler, mais elle est sérieusement sous-estimée. Revenons à Ciganda, qui pourrait sérieusement vouloir vider le 30 pieds restant. Elle réalise un bon parcours, mais l’Amérique dispose désormais de deux putts pour remporter le trou et réaliser le départ le plus rapide.



il y a 2 heures 02.13 HAE C’est donc parti, alors que le premier match se déroule au premier tee. Jennifer Kupcho est la première… et elle frappe un véritable perleur au cœur du green. Sa partenaire Lilia Vu aura un superbe aperçu de l’aigle. Il s’agissait d’une attaque à quatre contre des droits de douane élevés et d’une déclaration d’intention de la part des Américains. Place à la héroïne locale Carlota Ciganda, qui tire son drive et est obligée de crier devant, dispersant quelques parieurs à gauche du green. Au moins c’est sec. Emily Pedersen a du travail à faire. Avantage immédiat USA.