Soleil Moon Frye partage ses «meilleurs» conseils parentaux

Soleil Moon Frye donne ses meilleurs conseils parentaux.

L’actrice de “Punky Brewster” s’est entretenue avec Fox News Digital lors du panel “Ask2BSure” sur la méningite B sur la façon dont elle se concentre sur l’écoute et la communication avec ses enfants adolescents.

Frye partage quatre enfants avec son ex-mari, Jason Goldberg : les filles Poet, 16 ans, et Jagger, 14 ans, et les fils Lyric, 8 ans, et Story, 6 ans.

“Oh, j’ai quatre enfants incroyables que j’aime de tout mon cœur. Et tout ce que je veux faire, c’est les protéger, les nourrir et les aimer”, a-t-elle déclaré.

“Et je les aime tellement. Et j’ai appris par un ami cher la méningite B, ce que je n’avais pas réalisé, j’ai supposé que je pense que tant de familles pensent que lorsque les enfants sont plus jeunes, ils se font vacciner contre la méningite. Je n’avais pas réalisé que la méningite B était quelque chose de complètement différent.”

Frye, 45 ans, a ensuite partagé que sa fille l’avait rejointe dans le panel et que c’était un “rêve” de l’avoir là-bas.

“C’est vraiment un rêve devenu réalité, car je pense que la communication est un élément clé de la base de nos expériences parentales”, a-t-elle commencé.

“Et quelque chose sur lequel je travaille vraiment, c’est d’écouter de plus en plus. Et ça a été une expérience de liaison tellement incroyable pour nous de pouvoir avoir ces dialogues. Et je pense que c’est ce qui nous a tellement rapprochés.”

Lorsqu’elle a été interrogée sur ses conseils parentaux, Frye a partagé qu’il y avait un élément spécifique sur lequel elle se concentrait à mesure que ses enfants grandissaient.

“Mon meilleur conseil parental en ce moment est d’écouter. C’est ce sur quoi je travaille vraiment”, a-t-elle partagé. “C’est quelque chose qui est vraiment important pour moi et de les entendre et de communiquer et que lorsque nous tombons et faisons des erreurs, nous pouvons nous relever et ne pas être si durs avec nous-mêmes et essayer plus fort.”

Frye a ensuite partagé qu’à mesure que ses enfants grandissaient, elle était plus ouverte avec eux sur ses propres défauts et les erreurs qu’elle avait commises dans le passé.

“De plus, j’ai l’impression qu’à ce stade de ma vie avec mes enfants, je suis aussi plus ouvert sur mes défauts parce que je pense que si souvent nous plaçons nos parents sur ces piédestaux et les considérons comme des super-héros, ce qui bien sûr ils’ sont des super-héros”, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes aussi humains. Et donc je pense que c’était vraiment important de partager avec eux que je vais faire de mon mieux. Je vais faire des choses que vous n’approuverez pas toujours ou que vous ne penserez pas être les de bons choix. Sachez simplement que je vous aime et que je les fais par amour. Et que si vous ne le comprenez pas aujourd’hui, peut-être que dans cinq, 10, 20 ans, quand vous aurez vos propres enfants, vous le ferez. “

Les émissions à succès de Frye, notamment “Proud Family” et “Kid 90”, ont récemment été lancées sur des services de streaming tels que Disney + et Hulu. L’actrice a partagé qu’elle ferait partie de documentaires et d’autres travaux qui devraient sortir à l’avenir. Elle a souligné qu’en ce moment, son objectif principal était ses enfants.

Frye et Goldberg se sont mariés en 1998 et ont annoncé leur séparation en 2020. Leur divorce n’a été finalisé que récemment en avril 2022.

Larry Fink de Fox News a contribué à ce rapport.