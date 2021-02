Soleil éclatant, retard de glace faible Match de la LNH en plein air Avalanche-Golden Knights à Lake Tahoe

STATELINE, Nevada – Le lac Tahoe est connu pour son ensoleillement intense, et ce soleil a fait des ravages avec le match extérieur de la LNH samedi à Edgewood.

La température de l’air était dans les 30 secondes, mais le soleil battant sur la glace a causé un long retard après la première période du match entre les Golden Knights de Vegas et l’Avalanche du Colorado.

Le match a été reporté à minuit HE (21 heures locales samedi soir). La LNH a également retardé le match de dimanche entre Boston et Philadelphie à 19 h 30 HE (16 h 30 heure locale) et a déplacé le match de NBC à NBCSN.

Le paysage environnant à South Lake Tahoe était magnifique, comme prévu, mais la couverture nuageuse minimale permettait au soleil de s’abattre sur la glace.

Le Colorado a marqué tôt sur un but de Samuel Girard et menait 1-0 après la première période.

Selon les contingences de la LNH pour le match des Golden Knights-Avalanche, deux périodes doivent être jouées pour que le match soit officiel.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déclaré que certains joueurs voulaient continuer tout de suite samedi après-midi, tandis que d’autres voulaient retarder le match.

Il a décidé que la glace n’était pas assez sûre pour continuer.

« Nous avons fait plus de 30 matchs (en plein air), et nous n’avons jamais eu un problème comme celui-ci », a déclaré Bettman sur NBC. «Nous avons eu de la pluie. Nous avons eu de la neige, mais le soleil a toujours été notre ennemi.

« Nous avons retardé les matchs à cause de l’éblouissement du soleil, mais nous sommes à environ 6 000 pieds d’altitude, donc cela n’a pas non plus aidé les choses, malgré les meilleures intentions de tout le monde. Nous pensons que nous faisons la bonne chose maintenant. »

Il y avait déjà des lumières installées autour de la glace.

« C’est une belle journée, mais si vous regardez vers le haut, la couverture nuageuse est partout mais là où est le soleil », a déclaré Bettman.

Le jeu a été interrompu après la première période à 12h55.

« C’est probablement une bonne décision qu’ils ont déplacé ce soir », a déclaré le capitaine de l’Avalanche Gabriel Landeskog sur NBC. «Nous serons prêts à partir.»

Les équipes travaillaient sur la glace juste avant la mise au jeu d’ouverture et des problèmes ont continué à surgir tout au long de la période.

Tahoe se trouve à 6224 pieds au-dessus du niveau de la mer. Même si c’était dans les 30 secondes, pour chaque 1000 pieds de gain d’altitude, il y a une augmentation de 8 à 10% de l’intensité des UV.

Les fans ne sont pas autorisés aux jeux à Edgewood, en raison de la pandémie. Un officiel de la LNH a déclaré qu’il aimerait ramener le match extérieur dans la région, mais a admis qu’il n’y avait pas beaucoup de place pour les tribunes et les spectateurs où la patinoire était installée sur le fairway n ° 18.

Plusieurs personnes en kayak et en bateau ont tenté de se rapprocher de l’action autour du green n ° 18. Une des mascottes des Golden Knights de Vegas est allée sur la plage pour les divertir.

Les Golden Knights sont la 26e franchise à participer à un match extérieur de saison régulière de la LNH.

Le premier des deux matchs de la série NHL Outdoors at Lake Tahoe marquera la troisième des quatre rencontres consécutives entre Vegas et Colorado.

Le Colorado est la cinquième équipe à participer à un match extérieur de la LNH au cours de saisons consécutives.

L’Avalanche a perdu 3-1 contre les Kings lors de leur dernier match du genre, il y a un peu plus d’un an au Falcon Stadium de Colorado Springs. Le défenseur actuel de Vegas, Alec Martinez, a joué pour Los Angeles lors de ce match, son dernier avant d’être échangé aux Golden Knights.

Avant samedi, les Golden Knights de Vegas avaient une fiche de 10-3-1 et l’Avalanche du Colorado avait une fiche de 8-4-1.

C’est la première fois que les Vegas Golden Knights jouent à l’extérieur en tant que franchise, mais l’équipe compte 10 joueurs et trois entraîneurs avec une expérience de jeu en plein air. Les entraîneurs Pete DeBoer, Steve Spott et Ryan McGill ont tous déjà été entraîneurs à l’extérieur. Les joueurs de Vegas Alec Martinez, Chandler Stephenson, Mark Stone, Max Pacioretty, Nick Holden, Robin Lehner, Marc-Andre Fleury, Alex Pietrangelo, Ryan Reaves et Brayden McNabb ont tous une expérience en plein air.

Le Nevada a accueilli un match en plein air le 27 septembre 199 lorsque les Kings de Los Angeles ont battu les Rangers de New York 5-2 au Caesar’s Palace lors d’un match de pré-saison dans la LNH.

La LNH a également annoncé que le match de dimanche entre Boston et Philadelphie serait reculé de plus de cinq heures pour éviter le soleil radieux qui a causé des problèmes samedi.

« La décision a été prise de changer l’heure de départ de Honda NHL en extérieur dimanche entre les Bruins et les Flyers dans l’intérêt de la sécurité des joueurs en raison des prévisions de dimanche de soleil sans couverture nuageuse et de températures anormalement chaudes », a déclaré la LNH dans un communiqué.

Le match de dimanche à Edgewood Tahoe Resort débutera désormais à 19h30 HE (16h30 heure locale). Il avait été initialement prévu pour un départ local à midi (15 h HE) et a ensuite été ramené à 11 h (14 h HE) plus tôt dans la semaine en raison des prévisions.

Le jeu a également été déplacé de NBC à NBCSN, le match des New Jersey Devils-Washington Capitals précédemment prévu pour 19 h HNE étant maintenant changé à 14 h et diffusé sur NBC.

Les deux équipes n’ont pas pu s’entraîner sur la patinoire extérieure spécialement construite avant le match Vegas-Colorado de samedi en raison des conditions de glace. Ils ont été forcés de se rendre à une patinoire couverte locale à la place.

«Dans ce match, il faut apprendre à s’adapter», a déclaré l’entraîneur des Flyers, Alain Vigneault.

Contribuer: The Associated Press