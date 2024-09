Soldes du week-end chez Best Buy en direct : voici 17 offres que je recommande dès maintenant sur les téléviseurs, les tablettes, les montres connectées et plus encore

Une nouvelle vente flash du week-end de Best Buy vient d’être lancée avec des centaines d’offres sur les équipements Apple, les téléviseurs 4K, les ordinateurs portables et bien plus encore. Étant l’un de mes magasins de référence pour les achats technologiques, je suis toujours ravi de me plonger dans les soldes de Best Buy, alors ci-dessous, je rassemble mes offres préférées dans plusieurs catégories.

Alors que la saison d’automne approche à grands pas, Best Buy propose des téléviseurs 4K de 75 pouces en promotion à partir de 479 $. Cette vente massive comprend des offres sur les téléviseurs OLED, les téléviseurs QLED et plus encore. Vous n’êtes pas en train d’acheter un nouveau téléviseur ? Ci-dessous, j’ai inclus des offres sur nos ordinateurs portables, smartphones et moniteurs préférés. (Pour plus de façons d’économiser, consultez notre guide des meilleurs codes de réduction Best Buy de cette semaine).