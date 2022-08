Soldes de fin d’été : obtenez 20 % de réduction sur les produits de beauté Follain sur tout le site

Aimez-vous les produits de soins de la peau de Follain ? Ou avez-vous besoin de quelque chose de nouveau pour compléter votre régime actuel de soins de la peau ? Si oui, vous pouvez profiter du nouveau Follain (avec livraison gratuite) à partir d’aujourd’hui et jusqu’à jeudi, 1er septembre.

Cette fois-ci, la vente de Follain concerne ses propres produits de soin de la peau, que j’ai testés il y a près d’un an. Il y a des articles que vous pouvez accrocher non seulement pour votre corps, mais aussi pour votre maison. Et bien qu’il n’y ait que 27 articles inclus dans cette vente – vous verrez les économies réalisées lorsque vous les ajouterez à votre panier – il y a quelques produits qui me semblent vraiment incontournables.

Ma première suggestion est d’obtenir ceci . Initialement à 24 $, ce gommage à 19 $ utilise des exfoliants physiques et chimiques pour éliminer les peaux mortes et révéler une peau plus douce et plus lisse, prête à affronter le froid. Un autre produit que vous devriez vérifier est celui-ci pour 27 $. C’est une crème légère qui contient de l’humidité et qui fonctionne mieux lorsqu’elle est utilisée pendant la nuit. Je vous conseille également cette marque pour 11 $ parce qu’il empêchait la sécheresse à chaque fois que je l’utilisais.

Et si vous êtes fan de bougies, il existe des options pour rendre votre maison plus confortable. chez Folain pour 30 $ a des notes de lavande, de vanille, de bois de santal et de bergamote. Son est au même prix, avec des notes de thé blanc, de feuille de figuier fraîche, de basilic et de lavande.

En parcourant cette vente, le seul produit que je n’ai pas apprécié (parmi les produits que j’ai testés) était le nettoyant hydratant. Ce n’était pas mon préféré car il me piquait la peau. Il n’est pas clair si c’était juste ma peau un mauvais jour ou non, donc, si vous décidez d’acheter quelque chose de cette marque, vous voudrez peut-être ignorer ce produit. Si vous vous en tenez aux articles de soins de la peau de base comme les masques, les gommages et les sérums, vous pourrez trouver quelque chose qui convient à vos besoins en matière de soins de la peau et du corps.

Pour le reste de la vente, rendez-vous sur pour plus.