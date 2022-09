Solde de la fête du travail Sephora : obtenez jusqu’à 50 % de réduction sur certains produits de beauté maintenant

Vous ne pensiez pas que Sephora sauterait Ventes de la fête du travail, as tu? L’un de mes détaillants de beauté préférés, Sephora, lance sa vente de la fête du Travail avec jusqu’à des soins de la peau au maquillage en passant par 5 septembre. Et quand vous utilisez le code BATEAU GRATUITtout ce que vous achetez sera expédié gratuitement.

Le fonctionnement de cette offre est simple. Vous pouvez magasiner pour tous vos besoins de beauté en magasin et en ligne. Outre la livraison gratuite, il existe des options de livraison le jour même, d’achat en ligne, de ramassage en magasin et même de ramassage en bordure de rue.

De toute évidence, si vous êtes un acheteur passionné chez Sephora, vous avez déjà l’œil sur des produits spécifiques. Sur les 190 produits en solde, vous trouverez de meilleures offres dans la section maquillage, compte tenu de la quantité et de la variété disponibles.

Des produits tels que pour 31 $ (économisez 13 $), par exemple, est une option pour un fard à joues de haute qualité. Il y a aussi ça pour 14 $ et un pour 65 $ (économisez 64 $) avec 15 couleurs avec une ambiance scintillante estivale. Presque tout ce dont vous avez besoin pour commencer une collection de maquillage est ici en vente.

Pour les options de soins de la peau, vous pouvez consulter , qui est un ensemble de quatre pièces à 59 $ en partenariat avec Reese Witherspoon qui comprend un baume à lèvres, de l’huile de rose à la vitamine C, un écran solaire minéral transparent et un étui de voyage. Si vous voulez quelque chose de plus abordable de la marque, il y a toujours ça pour 25 $ (économisez 10 $). Et il y a d’autres articles de soins de la peau à gagner de la propre ligne de Clinique, Mario Badescu et Sephora.

Le reste de la vente est composé de coffrets cadeaux, de mini-produits et de parfums. Et bien que cette offre concerne certains produits plutôt que tout sur le site, il y a suffisamment de choses à acheter pour répondre à vos besoins. Profitez-en aujourd’hui.