Soldats tchétchènes combattant pour l’Ukraine

RÉGION DE KHERSON, Ukraine – La longue table était dressée avec des légumes tranchés, des bouteilles de Coca-Cola et de jus, des cœurs d’agneau bouillis et des brochettes cuites au feu. Assis à la tête était l’homme de l’heure – le garçon d’anniversaire. Ses bras étaient croisés devant sa large poitrine alors qu’il se penchait en arrière sur sa chaise et observait la rare fête.

Le rejoignant à table se trouvaient des soldats avec des barbes assorties à la sienne. Certains étaient les fils d’hommes aux côtés desquels il avait combattu dans une guerre différente qui ressemblait beaucoup à celle-ci. Maintenant, il était leur commandant.

On lui a présenté un gâteau recouvert de glaçage au chocolat et décoré des images de deux drapeaux – un pour la République tchétchène d’Itchkérie, la maison dans laquelle lui et ses camarades espèrent retourner un jour, et un pour l’Ukraine, le pays qu’ils combattent pour l’instant. Ce que les deux ont en commun, c’est leur ennemi : la Russie.

“Nous sommes très peu nombreux – mon peuple a été expulsé et exterminé”, a déclaré le commandant, qui a demandé à être identifié uniquement par son indicatif d’appel, Makhno. Il dirige un peloton de reconnaissance qui fait partie du service de renseignement militaire ukrainien.

« Les Russes détruisent notre population », a-t-il déclaré. “Comment ne pouvons-nous pas les combattre?”

Mais souvent, les forces de l’autre côté de la ligne de front viennent également de Tchétchénie, la petite république à majorité musulmane sous domination russe dans les montagnes du Caucase. Dans une guerre entre la Russie et l’Ukraine, il y a une autre guerre : entre des Tchétchènes qui ont juré leur loyauté à Moscou et des Tchétchènes qui disent que ces combattants sont des traîtres pour avoir uni leurs forces avec le pays qui a bombardé leurs villes il y a des décennies.

Au sein des forces russes se trouve un contingent tchétchène connu sous le nom de “Kadyrovites” – du nom de l’ancien dirigeant tchétchène Akhmad Kadyrov, qui a changé de camp pour rejoindre la Russie lors de sa deuxième campagne militaire en Tchétchénie, en 1999-2000. Et au sein de l’armée ukrainienne, il y a un nombre non divulgué de Tchétchènes qui croient que ce combat – arrêter les objectifs impériaux du Kremlin – a commencé avec leur patrie.

Makhno n’hésite pas à tuer des Kadyrovites, même s’il s’agit de compatriotes tchétchènes.

« Ils ont commencé à nous tuer en premier », a-t-il dit. « Ce ne sont plus que des militaires russes maintenant. Il n’y a aucune différence. Ils n’ont aucun lien avec nous.

Maga, un combattant volontaire de 29 ans en Ukraine, n’était qu’un garçon pendant la deuxième des guerres de la Russie en Tchétchénie. L’un de ses premiers souvenirs est de se cacher dans un sous-sol avec sa famille. Son grand-père était monté à l’étage pour observer les jets et les hélicoptères russes volant au-dessus de sa tête, alors Maga l’a suivi, effrayé de laisser son grand-père seul.

« Ensuite, il y a eu un grand ‘bang, bang, bang !’ », se souvient Maga. « Un missile était tombé quelque part à proximité. Le bruit était si fort et effrayant qu’il m’a fait perdre pied et m’a fait redescendre les escaliers jusqu’au sous-sol.

Il a demandé à être identifié par son surnom car il a encore de la famille en Tchétchénie et craint des représailles à leur encontre.

La haine de Maga envers la Russie est une question de famille, a-t-il dit. Son père a combattu la Russie dans les deux guerres brutales pour l’indépendance de la Tchétchénie qui ont dévasté la république. La seconde, lancée par le président russe Vladimir Poutine en 1999, a conduit à l’installation éventuelle de Ramzan Kadyrov en 2007 – la nomination personnelle de Poutine après l’assassinat de son père, Akhmad Kadyrov, en 2004.

Les attaques aériennes de la Russie contre la capitale Grozny il y a un quart de siècle ont laissé presque tous les bâtiments en ruines. Les Nations Unies l’ont qualifiée plus tard de “ville la plus détruite de la planète”.

Moscou a rétabli le pouvoir direct sur la Tchétchénie en 2000, mais Makhno et d’autres ne se sont pas rendus. Pendant des années, ils ont mené des opérations d’insurrection contre les forces tchétchènes pro-russes. Mais lorsque les séparatistes dirigés par la Russie ont déclenché une guerre dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, en 2014, Makhno était en Europe, se remettant d’une blessure subie au combat.

Il réalisa alors qu’il y avait un nouveau champ de bataille sur lequel il pouvait affronter son ennemi. Il est venu en Ukraine en tant que soldat volontaire avant de devenir membre à part entière des forces armées en 2018.

Pour Maga, l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie a représenté sa première occasion de poursuivre le combat de son père. Il a rejoint un bataillon de volontaires qui n’avait même pas de gilets pare-balles et de casques. Finalement, il a reçu un ensemble d’occasion donné et a pris position dans la banlieue de Kiev, à Moschun, où certaines des batailles les plus intenses ont eu lieu.

“Je ne comprends pas qui a élevé des gars en Tchétchénie pour qu’ils puissent maintenant dire : ‘Nous sommes les fantassins de Poutine'”, a déclaré Maga. « Comment as-tu pu faire ça ? Comment as-tu pu haïr ton propre peuple ?

Ramzan Kadyrov a essayé de construire un culte de la personnalité. Il compte plus de 2,5 millions d’abonnés sur sa chaîne Telegram, où il publie des commentaires décousus qualifiant l’invasion de l’Ukraine de “guerre sainte” et revendiquant la conquête de villes et villages ukrainiens. Jeudi, il a publié une fausse vidéo de « reddition » du président ukrainien Volodymyr Zelensky remplie de tropes antisémites, le dépeignant comme un cocaïnomane qui a admis être stupide et a demandé grâce à Kadyrov.

Hormis quelques semaines au début de la guerre lors de l’échec de l’effort russe pour renverser Kyiv, les Kadyrovites n’ont pas été impliqués dans les combats de première ligne, selon les analystes militaires, et sont plutôt affectés aux opérations de «nettoyage» moins prestigieuses, sécurisant villes et villages déjà conquis.

“Ce sont des gens sans aucune expérience de combat, donc ce ne sont pas de vrais soldats”, a déclaré Michael Nacke, un analyste militaire russe indépendant, journaliste et vidéoblogueur.

“Beaucoup de gens les appelaient l’armée TikTok”, a déclaré Nacke, faisant référence aux postes du groupe où ils tiraient sur ce qui semble être des bâtiments vacants. “Ils existent pour effrayer les gens.”

Parmi les Ukrainiens ordinaires, ils ont réussi, gagnant la réputation d’être les forces russes les plus redoutées. Les responsables ukrainiens affirment que les Kadyrovites sont responsables de certaines des pires atrocités, telles que le meurtre et la torture de civils, dans les zones occupées de la région de Kyiv.

Leurs actions ont suivi un livre de jeu que Makhno connaît bien. Pendant la première guerre de Tchétchénie, les forces russes ont encerclé et bloqué des villages comme Samashki, empêchant les civils de les évacuer et de les bombarder à plusieurs reprises. Les frappes ont laissé des cratères là où se trouvaient des maisons. Dans les deux guerres, les forces russes ont été responsables de la torture de prisonniers et d’exécutions sommaires, ont rapporté des groupes de défense des droits de l’homme.

“Quoi qu’ils fassent ici, ils l’ont d’abord fait à nos proches à la maison”, a déclaré Makhno. « Chacun de nous a eu des parents et des voisins tués. Nous connaissons ce système mieux que quiconque. Et c’est pourquoi nous nous battons ici.

Ces derniers jours, Kadyrov a revendiqué à plusieurs reprises le mérite de la conquête “historique” de la région de Lougansk, ajoutant que “pour nous, les Tchétchènes du moins, l’opération spéciale est encore loin d’être terminée”, en utilisant le nom préféré du Kremlin pour la guerre. Il a dit qu’il espérait désespérément que Poutine laisserait ses hommes attaquer Kyiv et anéantir les Tchétchènes combattant du côté ukrainien, qu’il qualifiait de “rats” et de “terroristes officiellement reconnus”.

“Je n’ai qu’une seule demande”, a-t-il déclaré. “Il consiste à nous donner la permission d’aller, si nécessaire, même à Kyiv même et de nous venger de nos ennemis de sang.”

Deux bataillons tchétchènes combattraient aux côtés de l’Ukraine : le bataillon Sheikh Mansur et le bataillon Dzhokhar Dudayev, du nom des légendaires dirigeants tchétchènes qui ont résisté à la domination russe.

En février, le chef du bataillon Dzhokhar Dudayev, Adam Osmayev, a annoncé dans une vidéo que ses combattants rejoignaient le combat contre la Russie, exhortant les Ukrainiens à ne pas considérer les combattants de Kadyrov comme des Tchétchènes.

“Les vrais Tchétchènes sont à vos côtés, saignant avec vous, comme ils l’ont fait au cours des huit dernières années”, a-t-il déclaré, faisant référence au début de l’agression russe dans l’est de l’Ukraine et à l’invasion de la Crimée en 2014.

En 2012, la Russie a accusé Osmaïev d’avoir comploté pour assassiner Poutine. Osmayev et sa femme conduisaient à Kyiv lorsqu’ils ont été pris en embuscade par des hommes armés à un passage à niveau en 2017 ; sa femme a été tuée.

Bandera a également rejoint la fête d’anniversaire de Makhno le mois dernier. Il vivait en Belgique quand la guerre a éclaté, essayant d’ouvrir un steakhouse. Il a dit qu’il avait tout laissé tomber – y compris quitter sa femme et ses sept enfants – pour rejoindre Makhno en première ligne. Les deux hommes avaient combattu ensemble les forces russes en Tchétchénie dès leur adolescence.

“J’avais l’intention de tuer 50 Orcs puis de partir”, a déclaré Bandera, qualifiant les soldats russes de monstres fictifs dans “Le Seigneur des Anneaux”.

“Mais quand je suis arrivé ici, j’ai réalisé que je ne pouvais pas partir avant la fin.”

Lui et Makhno ont tous deux cité Dudayev, le dirigeant séparatiste tchétchène assassiné en 1996, qui avait prédit en 1995 que la Russie attaquerait un jour l’Ukraine de la même manière qu’elle a attaqué la Tchétchénie.

“Le monde entier ne comprenait pas cela auparavant”, a déclaré Bandera. «Mais maintenant, ça commence à comprendre – que Poutine viendra frapper à leur porte ensuite. Après l’Ukraine, ce seront d’autres pays d’Europe. Nous sommes venus ici avec l’espoir que la communauté internationale ne jouera pas deux poids deux mesures et ne s’assiéra pas comme elle l’a fait auparavant avec la Tchétchénie.

Dixon a rapporté de Riga, en Lettonie. David L. Stern à Kyiv a contribué à ce rapport.