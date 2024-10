Soldats exposés aux nouvelles réalités du combat grâce à une formation élargie

Une nouvelle approche de former de toutes nouvelles recrues dans les combats à grande échelle vise à préparer les soldats aux conflits futurs alors que l’armée prépare la force à une potentielle bagarre contre des ennemis comme les militaires russes ou chinois.

En mars, le service a lancé «Forger 2.5», une autre mise à jour de « La Forge » qui a commencé comme concept en 2016 avec un exercice sur le terrain de 96 heures pour les stagiaires de la septième semaine. La Forge est présente depuis 2018 comme élément régulier de la formation de base.

L’événement reflète étroitement « The Crucible », que le Corps des Marines a institué dans le cadre de la formation des recrues dans les années 1990. Le test d’endurance sur le terrain place les recrues dans une base de patrouille et elles exécutent divers scénarios de combat et de logistique au cours des quatre jours.

L’armée a diplômé 25 000 soldats grâce à un cours de préparation de base

Forge 2.5 améliore l’apprentissage des recrues en exécutant des scénarios d’opérations de combat à grande échelle, tout en impliquant des sergents instructeurs et des équipes de commandement de compagnie en tant que leaders au sein des équipes de stagiaires.

Cette structure donne aux jeunes soldats une expérience directe sur le terrain tout en permettant aux sergents instructeurs de maîtriser les compétences de base du soldat et du leadership, a déclaré Le général Gary Brito, chef du commandement de la formation et de la doctrine de l’armée.

« Ce que cela vise à faire : la première partie consiste désormais à immerger les soldats avec des acteurs menaçants dès leur arrivée dans la société d’accueil », a déclaré Brito.

La deuxième partie de Forge 2.5, déployée cette année, place les sergents instructeurs aux postes de chefs d’escouade.

Il y a à peine trois ans, les nouveaux soldats organisaient des événements d’une manière qui ressemblait à un tournoi à la ronde, où les soldats alternaient entre les tâches. Désormais, chaque événement est collectif et les soldats travaillent toujours avec et dirigent de petites équipes, a déclaré Brito.

Ce faisant, les recrues apprennent plus que la marche ou l’adresse au tir de base à la carabine, et nombre d’entre elles accomplissent des tâches qu’elles n’auraient pas accomplies avant d’avoir obtenu un grade de sous-officier.

De la gestion des signatures d’outils numériques à la planification des missions et à l’élaboration des ordres, les sergents instructeurs exposent les nouveaux soldats à des considérations plus complexes au cours de leur formation, a déclaré Brito.

« Ce sont les stagiaires qui effectuent réellement l’évaluation des victimes, rassemblent et envoient des rapports, et les sergents instructeurs les guident à travers toutes ces différentes choses qu’ils ont apprises jusqu’à présent dans la partie entraînement de base au combat de [initial training] », a déclaré le capitaine Julio Sanchez, commandant de la compagnie A, 31e bataillon du génie à Fort Leonard Wood, dans le Missouri.

L’unité de Sanchez a mené cette année une version pilote du format Forge 2.5 au centre de formation de base pour la plupart des emplois non liés aux armes de combat de l’armée.

Et c’est pourquoi, a déclaré Brito, les dirigeants de l’armée doivent être au sommet de leur forme lorsque ces nouveaux soldats arriveront.

« Vous serez tous chargés de diriger des équipes cohérentes », a déclaré Brito. « Les soldats découvriront pourquoi nous devons être cohérents et l’importance du compagnon de bataille. »

Brito a lié le développement des soldats à la façon dont l’armée attend davantage de chefs tactiques de niveau inférieur, qui disposeront d’actifs de haut niveau tels que des flux satellite, un appui-feu basé sur des drones et d’autres outils que les soldats n’avaient jamais eu besoin de prendre en compte auparavant.

La nouvelle structure de formation a été mise en œuvre pour la formation de niveau d’entrée à Fort Moore et Fort Jackson, basés en Caroline du Sud. Cela fait également partie de la formation individuelle avancée, ou AIT, à Fort Huachuca, en Arizona, a indiqué le quatre étoiles.

L’AIT reste la formation de suivi spécifique à l’emploi que les soldats doivent suivre après avoir terminé leur formation de base.

Au-delà de la mise en œuvre de Forge 2.5, un autre programme a récemment franchi un cap. Le cours Future Solder Prep a permis à 25 000 soldats de suivre une formation de niveau d’entrée et de rejoindre les unités de l’armée depuis cette année, a rapporté Army Times précédemment.

Le programme de formation pré-base a débuté en 2022 pour accueillir les recrues potentielles qui ne répondaient pas aux normes physiques ou académiques minimales et leur donner jusqu’à 90 jours pour atteindre ces normes avec l’aide du personnel de formation de l’armée.

Le cours se déroule principalement à Fort Jackson, avec deux compagnies de soldats ajoutées à Fort Moore plus tôt cette année, a rapporté Army Times.