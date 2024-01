Soldats américains tués en Jordanie, guerre Israël-Hamas et crise à Gaza

Le président américain Joe Biden prononce un discours alors qu’il assiste à un « déjeuner du dimanche » au Brookland Baptist Banquet Center à West Columbia, en Caroline du Sud, le 28 janvier. Kent Nishimura/AFP/Getty Images

Divers hommes politiques américains – des élus en exercice aux candidats politiques en 2024 – se sont prononcés sur l’attaque contre la base militaire américaine en Jordanie, qui a tué au moins trois soldats américains et fait plus de 30 autres blessés.

Tous ont présenté leurs condoléances aux familles des militaires décédés, tandis que plusieurs ont déclaré que les États-Unis devaient faire davantage pour tenir l’Iran responsable des actions de ses groupes mandataires.

L’administration Biden :

Le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris tous deux ont publié des déclarations à la suite de l’attaque, présentant leurs condoléances aux familles des personnes tuées et promettant que les États-Unis « continueraient à lutter contre le terrorisme » et demanderaient des comptes aux auteurs de ces actes.

S’exprimant plus tard dimanche, Biden a fait ses premières brèves remarques devant la caméra, honorant les personnes disparues et appelant à une minute de silence alors qu’il s’adressait à la congrégation de l’église baptiste de Brookland à West Columbia, en Caroline du Sud. Il a juré “nous répondrons”.

Candidats à la présidentielle 2024 :

Nikki Haley : L’ancien ambassadeur des Nations Unies et actuel candidat républicain à la présidentielle a déclaré que les États-Unis devraient riposter « avec toute la force américaine » après l’attaque de drone. Elle s’est inspirée de son expérience en tant qu’épouse de militaire, affirmant que son « cœur se brise pour les familles qui ont perdu des êtres chers ». Elle a également lancé une attaque politique, affirmant que l’Iran ne ciblerait pas les troupes américaines « si Joe Biden n’était pas si faible dans son traitement de l’Iran ». Haley a ensuite observé une minute de silence lors de son rassemblement en Caroline du Sud.

Donald Trump : L’ancien président, qui fait une nouvelle candidature à la Maison Blanche, a déclaré que l’attaque de drone “marquait un jour horrible pour l’Amérique”. Il a également profité de l’occasion pour critiquer Biden, affirmant dans un message sur les réseaux sociaux qu’il s’agissait « d’une autre conséquence horrible et tragique de la faiblesse et de la capitulation de Joe Biden ».

Les législateurs américains :

Le président de la commission sénatoriale des services armés, démocrate Le sénateur Jack Reed, s’est dit “irrité et attristé” par cette attaque “ignoble”. “La perte de ces soldats est tragique et mon cœur va aux morts et à leurs familles”, a déclaré Reed dans une déclaration écrite. Il a ajouté qu’il était convaincu que l’administration Biden réagirait de manière appropriée.

Le président des services armés de la Chambre, GOP représentant Mike Rogers, a déclaré qu’il était “plus grand temps” pour Biden de tenir l’Iran “responsable” des attaques de ses mandataires contre les États-Unis. Il a décrit le service des soldats tués comme le « sacrifice ultime pour la défense de notre nation et de nos libertés ».