Soldat militaire de l’armée de l’air de la Seconde Guerre mondiale du New Jersey

METUCHEN, NJ (AP) – Les restes d’un sergent de l’armée de l’air du New Jersey décédé pendant la Seconde Guerre mondiale ont été identifiés avec certitude, ont annoncé mardi des responsables du ministère de la Défense.

Le sergent d’état-major. Michael Uhrin, 21 ans, de Metuchen, a été affecté au 369th Bombardment Squadron, 306th Bombardment Group, 40th Combat Wing, 8th Air Force in the European Theatre, selon la Defense POW/MIA Accounting Agency, ou DPAA.

Le 14 octobre 1943, Uhrin était l’opérateur radio d’un bombardier B-17F Flying Fortress qui effectuait une mission à Schweinfurt, en Allemagne, lorsqu’il a été abattu par des chasseurs ennemis près de Rommelhausen et Langenbergheim, Hessen, Allemagne. L’avion faisait partie des 60 perdus au cours de la mission. Les membres d’équipage survivants ont déclaré qu’Uhrin avait été tué avant que l’avion ne s’écrase et qu’aucun d’entre eux ne l’ait vu renflouer.

Sa mort a été confirmée peu de temps après l’accident, mais il n’y avait aucune trace de son lieu de sépulture.

Après la guerre, l’American Graves Registration Command a enquêté autour de Rommelhausen et Langenbergheim, mais n’a trouvé aucune preuve concrète reliant les restes récupérés à Uhrin. Il est déclaré irrécupérable en avril 1955.

Les historiens de la DPAA qui se concentrent sur les pertes aériennes au-dessus de l’Allemagne ont localisé plus tard un ensemble de restes qui, selon eux, avaient de fortes chances d’être ceux d’Uhrin. Les restes – qui ont été enterrés au cimetière américain des Ardennes, un cimetière de la Commission américaine des monuments de bataille en Belgique – ont été exhumés en juin 2021 et envoyés au laboratoire DPAA à Offutt Air Force Base, Nebraska, pour examen et identification.

Les scientifiques de la DPAA ont utilisé des analyses dentaires et anthropologiques pour identifier les restes d’Uhrin, ainsi que des preuves circonstancielles, tandis que des scientifiques du système des médecins légistes des forces armées ont effectué des tests ADN. Il a été retrouvé en mai, mais sa famille n’a reçu que récemment un briefing complet sur l’affaire.

Le nom d’Uhrin est enregistré sur les murs des disparus au cimetière américain de Cambridge , un site de la Commission américaine des monuments de bataille au Royaume-Uni, avec les autres encore portés disparus de la Seconde Guerre mondiale. Une rosette sera placée à côté de son nom pour indiquer qu’il a été pris en compte, ont indiqué des responsables.

Uhrin sera enterré à Metuchen, bien qu’aucune date n’ait été déterminée.

The Associated Press