Soldat fuyant la police militaire depuis six ans arrêté à la suite du décès de sa compagne

Un SOLDAT qui fuyait la Gendarmerie Royale depuis six ans a été arrêté suite au décès de sa compagne.

Le soldat Keith Byrne, 30 ans, a été retrouvé allongé à côté du corps de Kirsty Ward après que la police a été appelée pour une perturbation dans leur chambre d’hôtel le 2 juillet.

Le soldat Keith Byrne a été arrêté à la suite du décès de sa partenaire Kirsty Ward Crédit : Réseaux sociaux – Reportez-vous à la source

La mère d’un enfant de 36 ans, originaire de Dublin, avait été étranglée.

Le soldat Byrne, recherché par des flics militaires sous des accusations distinctes d’être allé à Awol en 2017, a nié l’avoir tuée à l’hôtel de la Costa Dorada espagnole.

Dans un message vidéo à sa famille, il a déclaré : « Vous savez que je ne l’ai pas fait.

« Ils ont trouvé la fille morte. »

Le soldat, qui a servi dans les Irish Guards and Parachute Regiment avant d’abandonner son poste à Colchester, Essex, a comparu devant un tribunal à huis clos et a été placé en détention provisoire.

Un porte-parole du tribunal a déclaré qu’il avait été arrêté « pour la mort de son partenaire ».

Ils ont ajouté: « L’affaire a été classée comme un crime d’homicide / assassinat et sera classée plus spécifiquement au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête. »

Un porte-parole de l’armée a déclaré: « Nous sommes au courant d’un incident en Espagne impliquant un soldat absent sans permission depuis 2017, car l’affaire fait l’objet d’une enquête policière en cours, il serait inapproprié de commenter. »