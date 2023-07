Soldat américain détenu en Corée du Nord : comment les Américains emprisonnés après avoir traversé la frontière

Des informations faisant état d’un soldat américain en civil détenu après avoir franchi délibérément la ligne de démarcation militaire vers la Corée du Nord ont rappelé des incidents passés au cours desquels des Américains se sont retrouvés du mauvais côté de cette frontière.

Le soldat a été identifié par un haut responsable américain de la défense comme étant le soldat de 2e classe Travis King, qui servait sous les forces américaines en Corée et dans l’armée américaine et devait faire l’objet de mesures disciplinaires. King était censé embarquer sur un vol pour retourner aux États-Unis et a été escorté jusqu’à l’aéroport, mais l’escorte militaire n’a pas pu le suivre après la sécurité de l’aéroport, alors King est entré seul dans le terminal sans escorte.

Un responsable américain de la défense a déclaré à Fox News que le soldat était en tournée à titre personnel et portait des vêtements civils au moment de l’incident. Un porte-parole des forces américaines en Corée a déclaré que les responsables pensaient que King était détenu par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et qu’ils s’efforçaient de « résoudre cet incident ».

King peut se tourner vers d’autres Américains qui se sont retrouvés de la même manière en RPDC, volontairement ou par accident, et l’éventail des destins qui leur ont été infligés en conséquence.

Le premier Américain connu à traverser le MDL fut Charles Jenkins, qui s’enfuit vers le Royaume Ermite après avoir déserté son poste en 1965. La Corée du Nord l’accueillit et l’utilisa comme atout de propagande, l’utilisant dans des tracts et des films.

Jenkins est resté en Corée du Nord jusqu’en 2004, période au cours de laquelle il a épousé Hitomi Soga, une étudiante en soins infirmiers japonaise qui avait été enlevée par des agents nord-coréens. Le couple a quitté la Corée du Nord pour le Japon, où Jenkins s’est rendu aux autorités militaires pour faire face à des accusations de désertion, pour lesquelles il a purgé 25 jours dans une prison militaire américaine au Japon.

Le plus célèbre parmi la poignée d’Américains à entrer en Corée du Nord serait Otto Warmbier, étudiant de 22 ans à l’Université de Virginie, décédé en juin 2017 peu de temps après son retour chez lui dans un état végétatif après un séjour de 17 mois en détention nord-coréenne.

Warmbier a subi des lésions cérébrales pendant sa détention pour un prétendu « acte hostile contre l’État ». La Corée du Nord n’a jamais fourni de raison claire pour la blessure et a nié les accusations selon lesquelles il aurait été torturé, insistant sur le fait que les responsables avaient fourni des soins médicaux en « toute sincérité ».

Ses parents ont poursuivi la Corée du Nord pour la mort, un juge ayant décidé que le royaume ermite était responsable de 501 millions de dollars de dommages et intérêts en tant que mesure « appropriée » destinée à « dissuader la Corée du Nord » pour « torture, prise d’otages et exécution extrajudiciaire », mais la Corée du Nord ignoré la commande.

La Corée du Nord insiste souvent sur le fait que les Américains traversent la ligne dans le but d’agir en tant qu’agents d’espionnage pour les États-Unis ou d’autres alliés occidentaux, comme dans le cas de Matthew Miller, un jeune de 24 ans de Bakersfield, en Californie, qui a été condamné à six ans de prison. travaux forcés sous l’inculpation d’être entré illégalement dans le pays à des fins d’espionnage.

Miller a déclaré à l’Associated Press à l’époque qu’il creusait les champs huit heures par jour et passait son temps autrement dans l’isolement. La Cour suprême nord-coréenne a affirmé que Miller avait une « ambition folle » de faire l’expérience de la vie carcérale du pays afin qu’il puisse enquêter secrètement sur les conditions des droits de l’homme dans le pays.

Miller est rentré chez lui six mois seulement après sa détention initiale, rentrant chez lui avec Kenneth Bae, un missionnaire et guide touristique emprisonné pour avoir prétendument fait passer de la « littérature incendiaire » dans le pays et tenté d’établir une base pour des activités anti-gouvernementales.

James Clapper, alors directeur américain du renseignement national en 2014, avait mené une mission secrète pour obtenir la libération des Américains.

