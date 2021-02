Concernant la révision de la directive sur les énergies renouvelables (RED II), SolarPower Europe a exhorté la Commission européenne à augmenter l’objectif global d’énergies renouvelables de l’UE, de sorte que d’ici 2030, au moins 45% de la demande finale d’énergie provienne des énergies renouvelables.

Accroître l’ambition de l’UE en matière d’énergies renouvelables est essentiel pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques du pacte vert européen. Atteindre un niveau d’énergies renouvelables d’au moins 45% placerait l’UE sur une trajectoire rentable pour atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, et est conforme à la limite de température de 1,5 ° C de l’accord de Paris, a déclaré SolarPower Europe le 10 février.

PDG de SolarPower Europe Walburga Hemetsberger a noté que l’UE et ses États membres doivent accroître leurs ambitions en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 pour atteindre le président de la Ursula Von der Leyenla vision audacieuse du leadership climatique mondial. «Le solaire, en tant que technologie d’énergie renouvelable la moins chère, la plus polyvalente, la plus évolutive et la plus innovante, est l’un des principaux moteurs européens de cette révolution énergétique. Cette augmentation de l’ambition doit aller de pair avec une initiative solaire européenne pour stimuler le déploiement de l’énergie solaire dans l’UE », a déclaré Hemetsberger.

Une étude d’avril 2020 de SolarPower Europe et de l’Université LUT, «100% Renewable Europe», démontre qu’une telle augmentation est non seulement faisable, mais que l’énergie solaire pourrait fournir l’essentiel de l’énergie propre car elle est devenue la source d’énergie la plus compétitive en termes de coûts. dans l’histoire. Ceci est conforme aux déclarations du directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) Fatih Birol, qui a annoncé en septembre 2020 que la croissance solaire serait exponentielle au cours des cinq prochaines années, le solaire devenant la plus grande capacité installée d’Europe d’ici 2025.

Pour rester sur la trajectoire d’un système énergétique européen décarboné, SolarPower Europe estime que la capacité solaire totale installée devrait atteindre au moins 700 GW d’ici 2030; c’est plus du double du montant que les PNEC des États membres prévoient actuellement. La capacité installée étant actuellement de 137 GW, atteindre le niveau de 700 GW nécessitera le déploiement de 563 GW au cours de la prochaine décennie.

Directeur général adjoint et directeur des politiques de SolarPower Europe Aurélie Beauvais a déclaré que le paquet Fit for 55 est une occasion unique de renforcer considérablement la position du secteur solaire au cœur du Green Deal européen. «L’hydrogène renouvelable, qui peut jouer un rôle stratégique dans la décarbonisation de l’ensemble du système énergétique, sera l’un des principaux moteurs de cette ambition. La création d’emplois supplémentaires dans l’industrie des énergies renouvelables résultant du déploiement supplémentaire de l’hydrogène renouvelable à l’échelle requise pour atteindre cette vision soutiendra le leadership industriel de l’UE dans les technologies d’énergie propre à l’épreuve du futur », a-t-elle déclaré.

Beauvais a noté que pour atteindre cette ambition, et si l’électrification directe reste la solution la plus rentable pour réduire les émissions au cours de la prochaine décennie, il est essentiel de procéder à une évaluation solide des besoins réels en hydrogène renouvelable à court et moyen terme. terme. «Éviter les effets de verrouillage doit être une priorité, c’est pourquoi nous appelons fermement la Commission à axer les politiques d’attraction du marché exclusivement sur les solutions d’hydrogène renouvelable», a-t-elle déclaré.

La Commission européenne a lancé ces consultations avant la publication du paquet «Fit for 55» en juin. Ce paquet législatif comprendra des propositions visant à faire passer l’ambition climatique de l’UE à l’horizon 2030 de 40% de réduction actuelle des émissions de GES à au moins 55%.