SolarPower Europe et EIT InnoEnergy lancent une initiative solaire européenne

SolarPower Europe et EIT InnoEnergy ont lancé le 23 février l’Initiative solaire européenne (ESI), avec le soutien du commissaire européen à l’énergie Kadri Simson, Commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, et Ministre délégué de l’industrie française Agnès Pannier-Runacher.

Selon SolarPower Europe, l’ESI accélérera l’agenda climatique et la reprise économique de l’Europe, contribuant à la réalisation des objectifs du Green Deal européen. L’ESI vise à développer une industrie de fabrication photovoltaïque forte en Europe sur toute la chaîne de valeur, des matières premières au recyclage, qui captera les 20 GW supplémentaires de demande solaire annuelle prévus en Europe pour la prochaine décennie. Cela générera 40 milliards d’euros de PIB par an et créera 400 000 nouveaux emplois directs et indirects tout au long de la chaîne de valeur PV.

Commissaire européen à l’énergie Kadri Simson a noté que l’avenir du système énergétique européen est renouvelable et que l’énergie solaire a un rôle important à jouer à cet égard. «Pour développer rapidement l’énergie verte, nous avons besoin des connaissances et de la coopération de l’industrie. Je suis donc très heureux de voir le lancement de l’Initiative solaire européenne, qui, je suis convaincu, donnera un coup de pouce à l’ensemble de la chaîne de valeur solaire photovoltaïque en Europe », a déclaré Simson.

«En tant que technologie renouvelable la moins coûteuse et la plus intensive en emplois, l’énergie solaire est prête à atteindre les objectifs du Green Deal européen et de la reprise verte», PDG de SolarPower Europe Walburga Hemetsberger a déclaré, ajoutant que l’élan se développe pour intensifier les activités de fabrication dans l’UE, sur la base du leadership technologique soutenu des entreprises européennes et de la forte adoption du marché intérieur confirmée en 2020 malgré la pandémie COVID-19. «Après le lancement réussi de l’accélérateur de fabrication solaire en mai 2020, nous sommes aujourd’hui ravis de stimuler davantage l’industrie solaire, avec EIT InnoEnergy, en lançant l’Initiative solaire européenne», a-t-elle déclaré.

Pour sa part, EIT InnoEnergy CEO Diego Pavie a rappelé que la mise en place de chaînes de valeur stratégiques qui accélèrent la transition énergétique est au cœur de la mission d’EIT InnoEnergy. «Cet ESI pour l’industrie photovoltaïque serait notre troisième, après les batteries (EBA) et l’hydrogène (EGHAC)», a-t-il déclaré, ajoutant que la combinaison de la demande du plan national énergie et climat, un faible coût du capital, des succès notables dans le développement technologique européen et un retour sur investissement dans le secteur a créé un terrain fertile pour une renaissance du photovoltaïque européen. «L’Europe a appris de ses expériences précédentes et avec le cadre politique et commercial puissant et sans ambiguïté du Green Deal en place, l’échelle et la vitesse vont être la clé pour libérer le potentiel du PV», a-t-il déclaré.

L’ESI combine l’écosystème florissant d’acteurs solaires photovoltaïques créé au fil des ans par SolarPower Europe et le projet réussi de l’European Battery Alliance, dirigé par EIT InnoEnergy, avec sa plateforme d’investissement commercial (BIP).