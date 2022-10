SolarCycle s’associe à Sunrun pour recycler et réutiliser les anciens panneaux solaires

Les panneaux solaires sont peut-être la quintessence du matériel écologique, mais à mesure que la technologie progresse et que des panneaux plus puissants envahissent le marché, les panneaux plus anciens se transforment en déchets nocifs. Maintenant, une startup basée en Californie, SolarCycle, profite de ces déchets en recyclant les composants des panneaux et en les revendant à profit.

SolarCycle affirme pouvoir extraire à peu de frais environ 95 % des matériaux de grande valeur des panneaux solaires, comme l’argent, le silicium, le cuivre et l’aluminium. Ceux-ci peuvent ensuite être réutilisés ou renvoyés dans la chaîne d’approvisionnement, créant ainsi une économie solaire circulaire.

“Au départ, nous extrayons les matériaux, puis les revendons à d’autres fournisseurs qui les utiliseront pour de nouveaux produits, mais à long terme, nous nous concentrons sur la recherche et le développement pour fabriquer de nouveaux panneaux à partir de ces anciens panneaux”, a déclaré le PDG de SolarCycle, Suvi Sharma. , notant que jusqu’à présent, le seul recyclage des panneaux solaires était à la fois rudimentaire et coûteux.

“Nous appliquons une technologie très avancée pour recycler les panneaux solaires, pour extraire tous les matériaux clés de ces panneaux.”

Sharma dit qu’il y a étonnamment peu de concurrence dans le recyclage solaire parce que la technologie était à la traîne, ce qui a créé une lacune sur le marché. Ce qui était disponible était rudimentaire et coûteux. Mais la technologie solaire progresse rapidement, rendant les nouveaux panneaux beaucoup plus efficaces et les plus anciens beaucoup moins utiles, ce qui stimule la demande de recyclage.

Les États-Unis à eux seuls pourraient voir environ 1 million de tonnes métriques de déchets de panneaux solaires d’ici 2030, car les anciens modèles échouent ou sont remplacés par des modèles plus puissants, selon un rapport du National Renewable Energy Laboratory.

Le partenariat avec Sunrun, l’un des plus grands fournisseurs de services solaires aux États-Unis, permet à l’entreprise d’à peine un an de recycler à grande échelle.

“C’est absolument rentable dans le contexte de ce que nos clients souhaitent que nous fassions et de l’avenir des panneaux solaires et de la révolution de l’énergie propre”, a déclaré Mary Powell, PDG de Sunrun.

Non seulement rentable, mais précieux. Les matériaux recyclables des panneaux solaires pourraient valoir plus de 2,7 milliards de dollars d’ici 2030, contre 170 millions de dollars cette année, selon Rystad Energy.

Bien que SolarCycle en soit encore à ses débuts, Sharma affirme que la société constate rapidement une forte demande.

“Nous voyons passer de pratiquement zéro, nous avons commencé à générer des revenus cette année, à 100 millions de dollars de revenus au cours des prochaines années”, a-t-il déclaré.

Les investisseurs incluent Lyndon Rive de SunPower, Peter Rive de SolarCity, Closed Loop Partners et le fonds Urban Innovation. Il a levé 6,6 millions de dollars jusqu’à présent.