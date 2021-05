Solar Orbiter de la NASA-ESA capture la première vidéo de l’éjection de masse coronale

Le vaisseau spatial d’observation du Soleil de la NASA et de l’Agence spatiale européenne a capturé la première éruption solaire. Le 12 février, le Solar Orbiter a aperçu une éjection de masse coronale, ou CME, a déclaré la NASA dans un communiqué. Le CME a été capturé par l’instrument de la NASA, le Solar Orbiter Heliospheric Imager (SoloHI) à bord du vaisseau spatial. SoloHI observe le vent solaire, la poussière et les rayons cosmiques qui remplissent l’espace entre le Soleil et les planètes. Il a utilisé l’un de ses quatre détecteurs à moins de 15% de sa cadence normale pour réduire la quantité de données acquises. La vue capturée est brève et granuleuse, mais montre une explosion soudaine de particules, le CME, s’échappant du Soleil, qui est hors caméra en haut à droite.

Le CME commence à peu près à la moitié de la vidéo sous la forme d’une rafale lumineuse – le bord d’attaque dense du CME – et dérive hors de l’écran vers la gauche.

Au moment où l’éruption a atteint le vaisseau spatial, Solar Orbiter venait de passer derrière le Soleil du point de vue de la Terre et revenait de l’autre côté.

Lors de la planification de la mission, l’équipe ne s’attendait pas à être en mesure d’enregistrer des données pendant cette période.

Deux autres imageurs sur Solar Orbiter – Extreme Ultraviolet Imager et Metis de l’ESA – ont également capturé des vues du CME. Le vaisseau spatial STEREO-A de la NASA, abréviation de Solar Terrestrial Relations Observatory, a également attrapé un aperçu de son détecteur COR2, qui bloque le disque brillant du Soleil pour voir des phénomènes par ailleurs faibles dans le vent solaire.

Les vaisseaux spatiaux de la NASA regardent les CME depuis des décennies, mais Solar Orbiter change encore la donne.

«Nous avons réalisé au cours des 25 dernières années qu’il arrive beaucoup de choses à un CME entre la surface du Soleil et de la Terre», a déclaré Robin Colaninno, chercheur principal pour SoloHI au US Naval Research Laboratory à Washington DC.

«Nous espérons donc obtenir des images de bien meilleure résolution de tous ces flux sortants en étant plus proches du Soleil», a ajouté Colaninno.

Solar Orbiter a été lancé en février 2020.

Le vaisseau spatial a déjà pris la photo la plus proche du Soleil à ce jour. Sa mission officielle commence en novembre, lorsque SoloHI et le reste des instruments de télédétection seront allumés en mode scientifique complet.

