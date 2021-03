Solange révèle qu’elle se «battait» pour sa vie au milieu des hospitalisations

Solange s’ouvre sur son parcours de santé physique.

La chanteuse « Almeda » s’est rendue sur Instagram le 1er mars pour parler franchement de ses hospitalisations au cours de la sortie de son album de 2019 Quand je rentre à la maison.

«Le deuxième anniversaire du projet qui a littéralement changé ma vie», a commencé le long article. «Quand j’ai commencé à créer ‘When I Get Home’, je me battais littéralement pour ma vie … dans et hors des hôpitaux (s / out park plaza on Binz! 🙂 avec une santé épuisée et des esprits brisés demandant à Dieu de m’envoyer un signe que je survivrais non seulement, mais que s’il me laissait m’en sortir vivant, j’entrerais dans la lumière quoi que cela signifie. Il a commencé [sic] me parler. La moitié du temps, je ne savais pas d’où ça venait. Je savais seulement que je devais ouvrir la porte et l’honorer. «

Son message a continué: « Je n’ai pas vu naann quelque chose que j’imaginais. Je ne savais pas à qui je parlais sur » Je suis un témoin « . Quand j’écoute, j’entends une femme qui n’avait qu’une idée de ce que le voyage impliquait, mais je n’avais aucune idée de pourquoi ni à quoi ressemblerait le voyage. «