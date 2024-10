Solange Knowles révèle son combat contre plusieurs maladies auto-immunes

Solange Knowles a parlé de son combat « débilitant » contre de multiples maladies auto-immunes.

Le chanteur de « Losing You » révélé dans la section commentaires de la publication Instagram du musicien Shaun Ross sur son diagnostic du syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS) selon lequel elle souffre également de cette maladie chronique, ainsi que du syndrome de Sjögren et du syndrome d’activation des mastocytes (MCAS) depuis 2018.

« Je vous envoie tellement d’amour et de force, Shaun, et à tous les commentaires qui luttent contre les symptômes débilitants, déroutants et solitaires du POTS ! » La sœur cadette de Beyoncé a écrit.

Solange Knowles a récemment révélé son combat « débilitant » contre de multiples maladies auto-immunes. Ouzounova / SplashNews.com

Dans un commentaire sur Instagram, vu ci-dessus, la sœur de Beyoncé a annoncé avoir reçu un diagnostic de POTS, du syndrome de Sjögren et du MCAS en 2018. Instagram

Knowles, 38 ans, a ensuite salué Dysautonomia International, une organisation à but non lucratif qui « cherche à améliorer la vie des personnes vivant avec des troubles du système nerveux autonome grâce à la recherche, à la formation des médecins, à la sensibilisation du public et à des programmes d’autonomisation des patients », selon son site internet.

« Les bonnes gens de @dysautonomiaintl ont vraiment été une ressource incroyable pour moi et je suis vraiment reconnaissant envers la communauté des cuillères de m’avoir soutenu pendant mes périodes d’incertitude totale ! » elle a déliré.

Knowles a qualifié ses divers symptômes de « déroutants » et de « solitaires ». Nicolas Chasse

Le POTS (syndrome de tachycardie orthostatique posturale) provoque des étourdissements ou des étourdissements. Il leur arrive aussi de s’évanouir lorsqu’ils se lèvent. FilImage

Le POTS affecte le système nerveux, selon le Clinique Mayo.

« Les nerfs qui régulent le flux sanguin sont déséquilibrés, donc suffisamment de sang ne va pas au bon endroit au bon moment », explique le site Internet à propos du syndrome.

Le manque de flux sanguin stable provoque des étourdissements et des étourdissements. Parfois, ils s’évanouissent même lorsqu’ils passent de la position couchée à la position debout.

Le syndrome de Sjögren endommage les glandes qui produisent l’humidité, provoquant une sécheresse des yeux, de la gorge, de la bouche et d’autres endroits. Larry Busacca

Le MCAS (syndrome d’activation des mastocytes) provoque des réactions allergiques. Carl Timpone/BFA.com/Shutterstock

Les personnes atteintes de la maladie de Sjögren ont un système immunitaire qui « endommage les glandes qui produisent et contrôlent l’humidité dans votre corps », selon Clinique Mayo. Cela entraîne une sécheresse des yeux, de la gorge, de la bouche et d’autres endroits.

Chez les personnes atteintes de MCAS, leurs cellules libèrent trop fréquemment un agent chimique, provoquant des réactions allergiques, selon le Académie américaine d’allergie, d’asthme et d’immunologie.

Les symptômes comprennent un gonflement, des difficultés respiratoires, une hypotension artérielle et une diarrhée sévère.

Knowles a déjà annulé une représentation au festival du Nouvel An en 2017 en raison d’un trouble autonome non divulgué. Redferns

« [It’s] « C’est un voyage qui n’a pas été facile pour moi », a-t-elle déclaré à ses fans au moment de son diagnostic « compliqué ». Getty Images pour Coachella

En 2017, Knowles a révélé qu’elle souffrait discrètement d’un trouble autonome non divulgué après avoir été forcée d’annuler sa représentation du réveillon du Nouvel An au festival Afropunk en Afrique du Sud à cause de ses systèmes.

« [It’s] « C’est un voyage qui n’a pas été facile pour moi », a écrit le chanteur de « Cranes in the Sky » dans un message supprimé depuis. « Parfois, je me sens cool, et d’autres fois, pas du tout. »

Bien que Knowles ait gardé secret son diagnostic exact à l’époque, elle a déclaré que c’était « compliqué » et qu’elle « apprenait encore beaucoup ».