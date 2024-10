Solange Knowles révèle des diagnostics de santé dévastateurs

Solange Knowles a révélé qu’elle souffrait de trois maladies chroniques.

En répondant à une publication Instagram du mannequin et musicien américain Shaun Ross, la musicienne de 38 ans a partagé sa propre expérience.

Expliquant cela plus en détail dans un article, Knowles a écrit : « Je vous envoie tellement d’amour et de force, Shaun et à tous dans les commentaires, aux prises avec les symptômes débilitants, déroutants et solitaires du POTS ! J’ai reçu un diagnostic de POTS, Sjogrens et Mcas en 2018 et vraiment comprendre le fait de ne pas vouloir que votre santé soit votre identité.

Solange Knowles a révélé qu’on lui avait diagnostiqué 3 maladies chroniques

Elle a poursuivi : « Les bonnes gens de @dysautonomiaintl ont vraiment été une ressource incroyable pour moi et je suis vraiment reconnaissante envers la communauté des cuillères de m’avoir retenu pendant mes périodes d’incertitude totale ! Je vous envoie une abondance d’amour ! »

Ce à quoi Ross, tout en reconnaissant sa réponse, a répondu : « Merci beaucoup Solange. Vous me connaissez depuis que je suis adolescent et vous savez à quel point je peux être énergique. Cela a définitivement changé ma vision de tant d’efforts pour m’y retrouver complètement. Je t’apprécie tellement. Je t’envoie de l’amour. »

Pour ceux qui ne le savent pas, le mannequin et musicien souffre du POTS (syndrome de tachycardie orthostatique posturale), du MCAS (syndrome d’activation des mastocytes) et du syndrome de Sjögren, une maladie auto-immune à long terme.