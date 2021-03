La chanteuse s’est rendue sur Instagram et a révélé qu’elle «se battait littéralement pour ma vie» en réalisant «When I Get Home».

« 2 ans du projet qui a littéralement changé ma vie. Quand j’ai commencé à créer ‘When I Get Home’, je me battais littéralement pour ma vie … dans et hors des hôpitaux (s / out park plaza sur Binz!: ) avec une santé épuisée et des esprits brisés demandant à Dieu de m’envoyer un signe que je survivrais non seulement, mais que s’il me laissait vivre, j’entrerais dans la lumière quoi que cela signifiait. Il commençait à me parler. La moitié du temps Je ne savais pas d’où ça venait. «

La chanteuse n’a pas révélé de détails sur ses derniers problèmes de santé, mais Knowles en 2017 s’est ouverte sur le traitement d’un trouble autonome. Selon la clinique Mayo, les troubles nerveux autonomes affectent le système nerveux autonome, qui contrôle les fonctions involontaires d’une personne.

On ne sait pas si cela est lié à la publication la plus récente du chanteur sur les réseaux sociaux. CNN a contacté le représentant de Knowles pour de plus amples commentaires.