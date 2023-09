Solana saute sur l’annonce du stablecoin Visa

Le logo Solana sur l’écran d’un téléphone et la représentation des crypto-monnaies sont visibles sur cette photo prise à Cracovie, en Pologne, le 21 août 2021.

Le jeton natif de la blockchain Solana a bondi mardi après Visa a annoncé qu’il étendrait ses capacités de stablecoin à l’alternative Ethereum.

de Solana sol le jeton était en hausse d’environ 5% pour la dernière fois à 20,35 $, selon Coin Metrics. Les autres crypto-monnaies ont peu changé, avec bitcoin planant en dessous de la ligne plate à 25 803,25 $ et éther en légère hausse à 1 640,06 $.

Cette décision est intervenue après que Visa a annoncé qu’elle introduirait le règlement du stablecoin USDC sur le réseau Solana. Le géant des paiements a déclaré dans un communiqué que ce développement pourrait contribuer à « améliorer la vitesse des règlements transfrontaliers et à fournir à nos clients une option moderne pour envoyer ou recevoir facilement des fonds de la trésorerie de Visa ».

Solana est l’un des nombreux réseaux visant à rivaliser avec Ethereum. Il est apprécié des développeurs, qui peuvent choisir de créer des applications dessus au lieu d’Ethereum en raison de sa rapidité et de sa rentabilité. Son gain depuis le début de l’année est l’un des plus importants du marché de la cryptographie, à 101 %.

Cette annonce fait suite au lancement du stablecoin de la marque PayPal, PayPal USD. La société a déclaré que la fonction de PayPal USD est de réduire les frictions liées aux paiements in-experience dans des environnements virtuels et de permettre des flux directs vers les développeurs.

Visa expérimente l’USDC, le deuxième plus grand stablecoin du marché, depuis 2021, explorant comment il pourrait être utilisé dans ses opérations de trésorerie pour rendre la conversion de devises dans les paiements transfrontaliers plus courte et moins chère.

Bernstein a qualifié les pièces stables d’« application tueuse de monstres » pour la cryptographie, les identifiant comme un marché de près de 3 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

« Nous nous attendons à ce que les principales plateformes financières et de consommation mondiales émettent des pièces stables co-marquées pour alimenter l’échange de valeur sur leurs plateformes », a déclaré Bernstein. « À l’avenir, nous nous attendons à ce que les pièces stables tokenisées constituent un marché de 2,8 billions de dollars, dirigé par les pièces stables onshore réglementées. »