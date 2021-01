Sol Campbell est l’un des grands noms du football les plus sous-estimés.

Mais l’ancien défenseur anglais fera désormais l’objet d’un nouveau documentaire révolutionnaire sur sa vie, sa carrière et son désir ardent d’être un top manager.

talkSPORT fait une émission en profondeur sur le joueur de 46 ans pour révéler qu’il y a beaucoup plus que ce que l’on voit avec l’ancien demi-centre d’Arsenal qui a eu de brefs passages en charge à Macclesfield et Southend.

À son apogée, Campbell était l’un des meilleurs défenseurs au monde, faisant partie de l’équipe d’Arsenal Invincibles et le travail qu’il a fait pour maintenir Macclesfield en 2019 était tout simplement miraculeux.

Mais il semble toujours y avoir un manque de compréhension et d’appréciation pour l’un des plus grands noms du football anglais. Alors que ses anciens coéquipiers anglais Frank Lampard et Steven Gerrard ont obtenu Chelsea et les Rangers, le prochain emploi de Campbell était Southend.

Ce documentaire en trois parties passera du temps de qualité avec Campbell pour obtenir une image complète, ce sera une émission multi-plateforme pour la radio, You Tube et des clips sur les médias sociaux et Campbell sera le premier d’une nouvelle série révolutionnaire.

talkSPORT a réalisé des documentaires absolument exceptionnels ces derniers temps, comme After The Lights Go Out qui examine comment les footballeurs et autres stars du sport font face à la fin de leur carrière ou Fight Of My Life qui était une brillante série de boxe.

Il n’est pas étonnant qu’ils puissent attirer de grands noms comme Campbell avec une programmation aussi intéressante et diversifiée.