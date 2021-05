Sol Bamba: le défenseur de Cardiff discute du retour à l’action, prévoit de jouer une autre année et vise à devenir entraîneur | Actualités du football

Le défenseur de Cardiff City, Sol Bamba, a déclaré que le retour au combat après cinq mois d’absence avec un cancer était les « 10 meilleures secondes de ma carrière ».

Le joueur de 36 ans a annoncé jeudi qu’il était sans cancer après avoir reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien en décembre.

Bamba a subi plusieurs cycles de chimiothérapie et ce mois-ci est venu en tant que remplaçant tardif lors du match nul à domicile de Cardiff avec Rotherham le dernier jour de la saison du Sky Bet Championship, jouant les dernières secondes.

Bamba était sur le plateau de Sky Sports News pour la première fois depuis que tout était clair



« C’était énorme, c’était très émouvant pour moi et la famille parce qu’après tout ce que nous avons traversé, nous n’avions jamais pensé que je serais revenu si tôt et que je serais capable de jouer un match cette saison », a déclaré Bamba. Actualités Sky Sports.

« J’étais vraiment ému, et ce n’était que 10 secondes, mais c’était les 10 meilleures secondes de ma carrière. Je ne taris pas d’éloges sur le club, je ne peux pas vous féliciter assez pour tout le soutien que j’ai eu parce que comme moi dit, sans cela, je ne serais pas où je suis maintenant.

















«Tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu as besoin d’amis, tu as besoin de soutien, et j’en avais beaucoup, donc c’était très important pour moi.

Bamba s’est engagé à poursuivre sa carrière de joueur pour une saison de plus et est en pourparlers avec Cardiff sur le renouvellement de son contrat, qui expirera cet été.

















« Le plan est de continuer, c’est sûr », a-t-il ajouté.

« Je veux faire une autre année. Je l’ai déjà dit, j’aimerais sortir selon mes propres conditions si je peux. Je me sens en forme, je m’entraîne depuis quatre mois et demi maintenant avec la première équipe donc évidemment. la pré-saison sera massive.

« Si je fais une pré-saison, je serai encore plus en forme, c’est donc le plan. Nous parlons avec le club, j’espère que nous allons parvenir à un accord, mais je vais certainement faire une autre année. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il poursuivrait l’entraînement à la fin de sa carrière, Bamba a déclaré: « Absolument c’est le plan. J’espère que cela ira aussi bien que mon plan d’avant.

« Mais on ne sait jamais, quand tu entres dans l’entraînement, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais je veux juste apprendre et je veux rester dans le jeu, alors je vais faire une année de plus en tant que joueur tout en apprenant toujours l’entraînement et après cela, je ferai le coaching et, espérons-le, la gestion un jour. «