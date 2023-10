Sojo utilise l’IA pour sa première campagne OOH

La plateforme de retouche et de réparation basée à Londres, Sojo, qui met en relation les utilisateurs avec les entreprises de couture locales, a dévoilé sa première campagne d’affichage (OOH) pour accroître la notoriété de la marque et les aider à attirer de nouveaux publics.

La campagne OOH sera diffusée sur des écrans numériques dans le centre commercial One New Change, dans les gares ferroviaires de Londres Euston, sur du mobilier urbain et sur des écrans grand format dans tout Londres.

La campagne, qui a été développée à l’aide d’outils de planification basés sur des données ainsi que de nouvelles technologies d’IA, utilise des slogans tels que « Du prêt-à-porter au fait pour vous » et « Des jours meilleurs pour coudre » pour inciter les Londoniens à profiter de leurs vêtements plus longtemps. en utilisant son service de couture porte-à-porte.

Josephine Philips, fondatrice et directrice générale de Sojo, a déclaré dans un communiqué : « Nous avons pour mission de promouvoir une approche plus lente de la consommation de vêtements. »

Sojo a été choisi parmi les lauréats du projet collaboratif entre JCDecaux UK Reach et le Black Founders Fund par Google for Startups, qui aide les marques à développer leurs activités et à toucher de nouveaux publics.