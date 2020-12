L’ampleur du parti pris comique de gauche de la BBC est mise à nu pour la première fois aujourd’hui dans un audit de sa production de divertissement.

Les recherches vues par The Mail dimanche montrent que sur 364 machines à sous de comédie diffusées par la BBC au cours du mois dernier, quatre seulement présentaient des comédiens avec des vues explicitement conservatrices ou pro-Brexit.

En revanche, 268 places au total ont été remplies par des comédiens aux vues publiquement prononcées, penchées à gauche ou «réveillées», comme Nish Kumar, Adam Hills et Shappi Khorsandi.

Kumar, qui apparaît dans The Mini Mash Report, fait des politiciens de droite la cible de blagues, criant à une occasion « F *** you, Boris Johnson! » aux acclamations du public.

Les conclusions interviennent alors que les députés conservateurs font pression sur Boris Johnson pour qu’il se batte contre l’agenda « politiquement correct » de la BBC.

Plus de 25 d’entre eux, dirigés par le député d’arrière-ban et ex-ministre Sir John Hayes, ont écrit au Premier ministre le mois dernier pour l’exhorter à décriminaliser les frais de licence afin de « défendre les traditions et les valeurs britanniques … pour se dresser contre les pleurnichards insensés. et les militants sans âme qui méprisent le meilleur de la Grande-Bretagne ».

L’audit de Campaign For Common Sense (CCS) a révélé que sur 364 créneaux horaires sur BBC 1, BBC 2 et Radio 4 au cours du mois dernier, un total de 268 créneaux horaires – 74% – ont été attribués à 99 comédiens avec « réveil » vues.

Cela a incité Mark Lehain, directeur du CCS, à écrire au nouveau directeur général de la BBC, Tim Davie, pour lui demander de lutter contre les préjugés dans la comédie de la BBC.

M. Lehain a déclaré: «La BBC dit qu’elle souhaite améliorer la diversité de la production.

La réalité est que nos émissions d’humour sont inondées de blagues «réveillées» et il n’y a rien de drôle dans un tel biais flagrant.

Notre recherche révèle que les émissions humoristiques aux heures de grande écoute sont dominées par des comédiens qui partagent globalement les mêmes points de vue sur la politique, le Brexit et la Grande-Bretagne et ne reflètent tout simplement pas le large éventail d’opinions des téléspectateurs qu’ils cherchent à divertir.

« Il existe des tonnes de bandes dessinées talentueuses qui présentent des vues modestes, conservatrices, anti-réveillées et pro-Brexit. Le problème est qu’ils ne sont tout simplement pas réservés par la BBC.

M. Davie a admis que l’objectif de la BBC «doit être de garantir que nous fournissons une valeur exceptionnelle et unique à tous les publics».

Le comédien Leo Kearse affirme avoir été snobé par la BBC parce qu’il est « l’une des minorités oubliées par la société – un comédien de droite », ajoutant: « Cela a longtemps été évident pour quiconque regarde des émissions de panel, des sketchs ou des sitcoms sur La télé britannique dit qu’il y a un préjugé certain contre les conservateurs – et, avouons-le, les gens de la classe ouvrière.

« Ce monolithe gigantesque que nous devons tous payer ou aller en prison suinte à chaque pore un programme d’élite métropolitaine libéral, éduqué à Oxbridge. »

M. Kearse se plaint que des comédiens de gauche tels que M. Kumar « sortent tous avec la même chose – Boris Johnson et Donald Trump ont les cheveux idiots et sont stupides ».

Adam Hills est l’un des comédiens de la BBC qui n’a pas peur de diffuser ses opinions de gauche

Les auteurs du rapport mettent en évidence des exemples d’humoristes « non réveillés » qui, selon eux, devraient être davantage diffusés par la BBC, y compris Scott Capurro, dont le matériel anti-réveil comprend: « Y a-t-il des fondamentalistes musulmans radicaux ce soir? Ils mourront toujours d’attention.

Un autre est Tania Edwards, qui plaisante: «Je pense qu’organiser un référendum sur le Brexit était une erreur, je le fais.

«Je pense que c’est comme demander à votre mari s’il veut un plan à trois pour son 40e. Il était censé dire non.

La BBC a déclaré: « Nous n’analysons pas notre comédie en comparant des chiffres. Nous jugeons que c’est drôle, à quel point il est populaire et s’il reflète une gamme de voix et de points de vue différents.

Ce n’est pas une question de rire – comment les gags de Beeb sont juste … ou juste anti-droite

Es-tu un garçon ou une fille?

BBC Radio 4, 25 novembre

La comédienne Sarah Keyworth s’est décrite comme «un être non conforme au genre» au début de l’épisode, avant de continuer avec une histoire de «personnes homosexuelles et le long combat pour l’acceptation que nous poursuivons toujours».

Keyworth a déclaré: « C’est ce qu’est le genre, c’est une performance, c’est une décoration … vos organes sexuels sont vos parties physiques, mais ce que nous avons fait en tant qu’êtres humains, c’est empiler une foule de significations arbitraires sur ces parties du corps. ‘

Ai-je des nouvelles pour vous

BBC One, 27 novembre

L’animatrice du programme, Jo Brand, a présenté la lectrice de nouvelles et invitée Charlene White comme une femme qui a interviewé une série de dirigeants britanniques «à l’exception de l’actuel – Carrie Symonds».

La comédienne Sarah Keyworth s’est décrite comme « un être non conforme au genre » au début de l’émission de BBC Radio 4 Are You A Boy Or Girl le 25 novembre

Mlle White a suggéré une légende pour une photo montrant le Premier ministre et Priti Patel en train de parler à un policier: «Vous feriez mieux de sourire, ou je la mets sur vous.

Parlant de l’amitié entre le secrétaire à la Santé Matt Hancock et l’ancien propriétaire de The Cock Inn at Little Thurlow, Suffolk, le capitaine de l’équipe, Paul Merton, a déclaré: « Quand Matt Hancock est là, les gens disent: « Est-ce que le c ** k est dedans? ». »

Moquez la semaine

BBC Two, 26 novembre

Le panéliste Hugh Dennis, invité à poser une question avec le numéro cinq comme réponse, a suggéré: «Combien de fois hier Priti Patel a-t-il rincé la tête d’un collègue dans les toilettes?

Interrogé sur la même chose, le comédien Rhys James a déclaré: « En tenant compte de la règle de six, combien de places reste-t-il à la fête de Noël du bureau de Priti Patel? »

L’animatrice Dara O’Briain a déclaré à propos de Boris Johnson: « Il a annoncé des tests de masse juste après l’arrivée de trois vaccins distincts. Il a annoncé la seule chose dont nous n’avons pas besoin.

La Ranganation

BBC Two, 9 novembre

L’animateur Romesh Ranganathan a déclaré: « Un récent sondage a révélé que seulement 27% des Britanniques pensent que Boris Johnson est une personne honnête. Boris a menti tellement de fois que s’il me disait cette statistique, je présumerais que c’était des taureaux ***.

Il a ajouté: « Oui, il a eu une couronne et il a eu un bébé, mais pour autant que nous le sachions, aucun de ceux-ci ne présente de symptômes qui incluent une mauvaise prise de décision. »

Le rapport Mini Mash

BBC 2, 26 novembre

Le présentateur Nish Kumar a lancé une campagne contre le Brexit et ceux qui plaident contre l’immigration de masse.

Il a cité un rapport de 2016 du Center for Economic Performance qui affirmait que les immigrants de l’UE n’avaient aucun impact sur les emplois et les salaires des travailleurs britanniques, n’avaient aucun effet négatif sur les services locaux et payaient plus d’impôts qu’ils ne percevaient de prestations.

Dans une partie de l’émission, il y avait un article sur une recette post-Brexit pour les spaghettis à la bolognaise qui incluait des poils de rat en raison, a-t-il dit, de l’absence de « réglementations alimentaires européennes ennuyeuses ».