Soixante femmes dans le procès contre Mohamed Al Fayed Harrods, selon les avocats

L’équipe juridique a ajouté qu’il existait désormais des « preuves crédibles » d’abus perpétrés dans d’autres entreprises et propriétés appartenant autrefois à Al Fayed, notamment le Fulham Football Club.

Justice for Harrods Survivors, qui représentait à l’origine 37 femmes, a déclaré avoir reçu une réponse « énorme » de la part des victimes et des témoins depuis l’annonce de sa plainte contre le grand magasin de luxe la semaine dernière.

Al Fayed, décédé en septembre dernier à l’âge de 94 ans et propriétaire d’Harrods entre 1985 et 2010, a été accusé de multiples viols et agressions sexuelles par d’anciens employés – dont beaucoup se sentaient incapables de raconter ce qui s’était passé jusqu’à récemment.

Ils ont fait ces réclamations en le podcast et le documentaire de la BBC Al-Fayed : Predator at Harrods. Des dizaines de femmes supplémentaires ont été en contact depuis la diffusion de l’émission la semaine dernière.

Justice for Harrods Survivors porte plainte contre les propriétaires actuels du grand magasin, qui, selon elle, sont responsables des dommages-intérêts.

Les propriétaires actuels, qui n’en étaient pas propriétaires au moment des allégations, se sont dits « complètement consternés ».

« Harrods est aujourd’hui une organisation très différente », a déclaré la société la semaine dernière, ajoutant qu’elle s’était donné pour « priorité » de régler rapidement les réclamations qui lui étaient soumises par les victimes.

Le grand magasin dispose d’un système d’indemnisation pour les anciens employés qui affirment avoir été agressés par Al Fayed, un programme distinct des poursuites judiciaires engagées par certains accusateurs.

Harrods affirme avoir déjà conclu des accords financiers avec la majorité des personnes qui l’ont contacté depuis 2023 et avoir eu de nouvelles demandes depuis la publication de l’enquête de la BBC.

Dans un communiqué publié vendredi, Justice for Harrods Survivors a déclaré : « Depuis l’annonce de notre proposition de réclamation la semaine dernière, nous avons répondu aux demandes de renseignements d’un plus grand nombre de survivants d’abus, que ce soit depuis leur passage chez Harrods ou dans d’autres coins de l’empire de Mohamed Al Fayed. «

Les avocats ont déclaré avoir « répondu à plus de 200 demandes » émanant de victimes et de témoins potentiels du monde entier.

« Nous pouvons confirmer que nous représentons désormais 60 survivants dans le cadre de notre réclamation, et que d’autres sont à venir », ont-ils déclaré.

Le communiqué ajoute : « Compte tenu de notre expérience prolongée dans le traitement des femmes touchées par cette affaire, nous nous attendions à ce que partout où Mohamed Al Fayed aille, des abus suivraient. »

Al Fayed a été président de Fulham entre 1997 et 2013. La semaine dernière, un l’ancien manager de l’équipe féminine a déclaré à BBC Sport que des précautions supplémentaires avaient été mises en place pour protéger les joueuses de Fayed.

Gaute Haugenes, qui a dirigé l’équipe de 2001 à 2003, a déclaré que le personnel savait que le défunt milliardaire « aimait les jeunes filles blondes ».

En conséquence, les joueurs n’étaient pas autorisés à être laissés seuls avec Al Fayed, a déclaré M. Haugenes.

Dans un communiqué antérieur, le Fulham Football Club avait déclaré : « Nous sommes profondément troublés et préoccupés par les informations inquiétantes qui ont suivi le documentaire d’hier. Nous avons une sincère empathie pour les femmes qui ont partagé leurs expériences.

« Nous sommes en train de déterminer si quelqu’un au sein du club est ou a été concerné. »

Pendant ce temps, la BBC a de nouveau tenté de parler à son domicile ce matin, Michael Cole, qui était directeur des affaires publiques de Harrods dans les années 1990.

Son épouse, Jane, a déclaré que M. Cole ne voulait rien dire, ajoutant qu’elle ne savait rien des allégations d’inconvenance sexuelle contre Al Fayed.

Elle a également déclaré que son mari n’avait pas travaillé pour Al Fayed depuis 25 ans.

M. Cole a répondu à certains SMS de la BBC ces derniers jours mais n’a pas été vu en public depuis mardi.

