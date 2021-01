Volant en formation et lâchant ensemble leurs puissantes charges utiles, les bombes d’une attaque de B-52 tombent si fort qu’elles ressemblent de loin à une averse de pluie.

Avec quelque 70000 livres de munitions – jusqu’à 108 bombes dans chaque avion – tombant de l’énorme ventre de chaque B-52 et sous ses ailes de 185 pieds, un bombardement de tapis dirigé par un Boeing Stratofortress laisse peu de choses dans son sillage.

Il a pulvérisé les villes du Vietnam dans les années 1960, anéanti les défenses irakiennes avant l’opération Tempête du désert trois décennies plus tard et effrayé les esprits de générations de dirigeants soviétiques.

En tant qu’expression ultime de la force brutale militaire américaine, le monstre à huit moteurs a été une arme terrifiante en temps de guerre et un moyen de dissuasion encore plus menaçant en paix, pendant des décennies à flâner de manière significative au bord de l’espace aérien soviétique avec une charge utile de missiles nucléaires prêts à être débarqué sur Moscou en cas de première frappe du Kremlin.

Il n’est pas surprenant que les créateurs de la satire de Peter Sellers sur la guerre froide, le Dr Strangelove, aient finalement fait tomber le pilote d’un B-52 voyou de l’écoutille au-dessus de la Russie, chevauchant une bombe atomique de quatre mégatonnes alors qu’il criait « Yeehah! ». La Stratofortress, qui a volé pour la première fois en 1952, est l’une des armes les plus dévastatrices de l’histoire militaire.

Maintenant, étonnamment, l’avion que la logique pourrait suggérer aurait dû être il y a longtemps consigné dans un musée de l’aviation – le dernier sorti de la chaîne de montage en octobre 1962 – a reçu une nouvelle vie par le Pentagone dans ce que certains prédisent sera un nouvelle guerre froide contre les deux menaces de la Chine et de la Russie.

À l’ère des drones de recherche et de destruction, des satellites armés au laser et des troupes de génie biologique, le vieux cheval de guerre grinçant – dont le cockpit possède toujours une mer de cadrans d’instruments strictement analogiques – doit être assuré d’un rôle clé dans la défense mondiale des États-Unis. politique.

L’avion qui, dans un cas, a été piloté par trois générations de pilotes de la même famille semble sur le point de rouler jusqu’à un quatrième.

Une flotte de 76 hommes volera jusqu’en 2050 au moins, bien que l’intérieur de l’avion soit excavé pour une révision majeure. La puissance de feu déjà formidable sera renforcée par des missiles guidés de précision et éventuellement des missiles hypersoniques ultra-rapides pouvant parcourir 1000 miles.

Rolls-Royce fait partie des entreprises en concurrence pour fournir de nouveaux moteurs économes en carburant qui éviteront à l’armée de l’air américaine de continuer à dénicher des pièces pour celles qui ne sont plus fabriquées.

Le B-52 est polyvalent – capable de tirer des missiles à longue portée et de lancer des mines et des bombes guidées par satellite – et est le seul bombardier américain actuel qui peut être équipé de missiles de croisière à pointe nucléaire.

Les avions, surnommés « la meilleure affaire de l’histoire militaire », ne coûtaient à l’origine que 6 millions de dollars chacun (4,4 millions de livres sterling). Mais le disgracieux B-52 – surnommé BUFF pour Big, Ugly, Fat Fella – ne regarde pas.

Les États-Unis ont d’abord révélé qu’ils voulaient un bombardier stratégique à longue portée qui n’avait pas besoin de s’appuyer sur les bases aériennes d’autres pays juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, lorsque l’Union soviétique a bloqué les secteurs occidentaux de Berlin en 1948, la nécessité d’un tel avion pour contrer la menace russe a pris une nouvelle urgence.

L’équipe Boeing a produit un avion propulsé par jet avec une vitesse maximale de 513 mph (plus tard mis à niveau à 595 mph) et une autonomie de 7 000 miles (plus tard étendue à 8 000).

Il est rapidement devenu un atout clé du US Strategic Air Command (SAC), effectuant des missions à longue portée et à haute altitude, prêts pour une contre-attaque nucléaire contre les Soviétiques. Les B-52 ont été maintenus en vol et dotés de l’arme nucléaire 24 heures sur 24, attendant de se rendre en Russie lors de la crise des missiles de Cuba en 1962.

L’arsenal aérien de la guerre froide était monstrueux. À sa puissance maximale, le SAC avait 3 000 armes nucléaires en l’air en alerte de 15 minutes et 182 missiles balistiques intercontinentaux sur des B-52. Son créateur, le général Curtis LeMay, a exhorté le président à utiliser la supériorité nucléaire pour bombarder les Soviétiques «de retour à l’âge de pierre». Cependant, le bombardier a eu son baptême du feu pendant la guerre du Vietnam.

Les États-Unis ont utilisé des bombardements massifs sur des villes, y compris Hanoi, pour essayer de forcer les Nord-Vietnamiens à la table des négociations, bien que les missiles sol-air soviétiques aient permis à de nombreux équipages de ne jamais revenir. Il est apparu plus tard que la population avait été tellement démoralisée par les coups incessants des B-52 que leurs dirigeants avaient failli jeter l’éponge.

Le Cambodge a été encore plus sauvagement bombardé. Entre mars 1969 et mai 1970, les bombardiers B-52 ont effectué 3 875 missions contre des cibles là-bas. Chaque avion a pu répartir sa charge utile sur une «boîte» cible d’un mille de large et d’un tiers de mille de long, détruisant tout. Plus tard, dans l’opération Desert Storm pour chasser l’Irak du Koweït en 1991, sept B-52 ont décollé de la Louisiane aux États-Unis pour attaquer des cibles irakiennes à 35 heures de vol, à l’époque le bombardement le plus éloigné de l’histoire. Les B-52 ont largué des bombes et des tracts de propagande sur l’Afghanistan contrôlé par les talibans après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Ils ont également joué un rôle majeur dans la guerre en Irak qui a débuté en 2003.

Aujourd’hui, les États-Unis concentrent leurs attentions sur les B-52 principalement sur la région du Pacifique, qui abrite une Chine agressive et une Corée du Nord imprévisible, avec des avions volant au départ de l’île de Guam. Maintenant, le Big Ugly Fat Fella semble prêt à continuer à être le grand tyran du terrain de jeu mondial pour les décennies à venir.