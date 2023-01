Soirée Suhana Khan-Shanaya Kapoor avec Kendall Jenner à Dubaï, la photo devient virale

Suhana Khan et Shanaya Kapoor, qui sont à Dubaï, ont récemment assisté à une soirée où Kendall Jenner était également présente. Ce n’est pas ça, ils ont aussi cliqué sur une photo avec le mannequin qui devient virale sur les réseaux sociaux.

Suhana Khan est allée sur Instagram et a partagé la photo avec Shanaya et Kendall. Sur la photo, Suhana avait l’air glamour dans une robe rose clair tandis que Shanaya suintait de charme dans une robe rouge. D’autre part, Kendall a apporté son jeu de mode A à l’événement dans une robe vert olive, qu’elle a associée à des gants en latex. Shanaya a également révélé un aperçu de Kendall engageant une conversation avec un autre invité d’une table derrière elle.





Elle l’a posté sur ses histoires Instagram avec la légende “fun” et un emoji. En parlant de Suhana, elle a récemment terminé son prochain film The Archies. Le film est l’adaptation indienne de la bande dessinée emblématique The Archies et sortira sur le géant OTT Netflix. Produit par Tiger Baby et Graphic India, The Archies est une histoire de passage à l’âge adulte qui présentera les adolescents de Riverdale à une nouvelle génération en Inde.

The Archies marque non seulement les débuts d’actrice de Suhana, la fille de Shah Rukh Khan-Gauri Khan, mais aussi Agastya Nanda, petit-fils d’Amitabh Bachchan, et Khushi Kapoor, fille de Sridevi-Boney Kapoor. Yuvraj Menda et Agastya Nanda font également partie du projet.





Shanaya, quant à elle, est prête à faire ses débuts d’actrice avec Bedhadak de Karan Johar, dans lequel on la verra jouer le rôle de Nimrit. Le film met également en vedette Lakshya et Gurfateh Pirzada dans les rôles principaux. En mars 2022, elle annonce la nouvelle sur son compte Instagram et dévoile son premier look du film. La date de sortie officielle du film est toujours attendue.

Pendant ce temps, si l’on en croit de nouveaux rapports, Suhana Khan et Agastya Nanda sortent ensemble car ils ont été aperçus ensemble lors de nombreuses fêtes en dehors du tournage des Archies à Ooty tout au long de l’année dernière. Selon le rapport des médias, ils sont très amoureux et assez publics à ce sujet également. Cependant, ni l’un ni l’autre n’a confirmé cette évolution eux-mêmes jusqu’à présent.

Une source du Hindustan Times a déclaré : “Ils passaient beaucoup de temps ensemble et n’essayaient même pas de cacher leur lien. Bien qu’ils ne prévoient pas encore de le rendre officiel, la plupart des gens de la maison de production ont appris leur lien en août. 2022. »

La source a ajouté que “Agastya a présenté Suhana comme sa partenaire à tous les membres de la famille”. Agastya est le fils de la fille d’Amitabh et Jaya Bachchan, Shweta Bachchan Nanda, et de l’homme d’affaires Nikhil Nanda. Le rapport a également déclaré que Shweta “aime” Suhana et “approuve la relation”. Cependant, la nouvelle n’est pas encore confirmée. Le rapport a ajouté que l’équipe d’Agastya a refusé de commenter la nouvelle tant que Suhana n’était pas disponible. (Avec les entrées de l’ANI)



