Soirée narrative sur les nouveaux départs, les nouveaux départs et l’espoir

Wyatt Kauth avait 7 ans lorsque son père est mort en 2013. Ce fut un coup dur pour un jeune garçon qui idolâtrait son père, Dennis Kauth, l’un des artistes de jeux, de livres, de films et de conventions pour «Dungeons and Dragons. «

Wyatt, maintenant âgé de 14 ans, et sa mère, Dorothy McElroy, ont lancé une organisation à but non lucratif dans la région de Milwaukee en l’honneur de Dennis Kauth pour aider Wyatt à traverser le processus de deuil.

Aujourd’hui, Wyatt et d’autres enfants qui ont perdu des êtres chers tuent des «dragons du chagrin» dans le cadre de la Journée mondiale du tir à l’arc, un événement de tir à l’arc que lui et sa mère ont créé et qui a réuni plus de 8 000 archers de 37 États et 67 pays collectant des fonds. pour les organismes de bienfaisance et les familles en deuil.

«Le deuil doit être discuté et traité», a déclaré McElroy, qui, depuis le décès de son mari, est devenue une spécialiste certifiée du soutien au deuil et une doula de fin de vie. «Nous voulons soulager cet éléphant dans la pièce ou, dans ce cas, un énorme dragon.»

Le 12 janvier, Wyatt et McElroy partageront leur histoire dans le cadre de l’émission USA TODAY Storytellers Project, «New Beginnings», axée sur de nouvelles relations, de nouveaux départs, de nouvelles façons de voir la vie et plus encore.

L’émission sera diffusée en direct sur https://events.storytellersproject.com et ceux qui s’inscrivent à l’avance recevront un rappel. Le spectacle est à 19 h HE / 16 h HP le mardi 12 janvier.

La mère et le fils seront rejoints par:

Maggie Downs, 44 ans, de Palm Springs;

Amy Wilbourne, 52 ans, de Milwaukee;

Myung-Jin Juliet «MJ» Kang de Venise, Californie;

Abu Chowdhury de Lafayette, Louisiane.

Kang, qui a immigré enfant de Séoul, en Corée du Sud, à Toronto, au Canada, avec sa famille, a déclaré que ce déménagement avait rempli sa vie de malentendus et de difficultés. Mais certains adultes l’ont aidée à surmonter ces défis.

Aujourd’hui dramaturge et actrice, Kang a déclaré qu’elle pensait que les adultes pouvaient avoir un impact énorme sur la vie des enfants.

«J’espère que les gens apprendront comment le pouvoir des personnages adultes positifs peut faire une énorme différence dans la vie d’un enfant et, s’il est possible de s’engager à aider les autres, saisissez cette occasion pour le faire.

Son message est un message d’espoir.

«J’espère transmettre l’importance de persévérer, d’être résilient et, même si les choses vont mal maintenant, le bien viendra. C’est toujours le cas.

Kang a déclaré qu’elle avait accepté de raconter une histoire parce qu’elle croyait au pouvoir de la narration.

«Lorsque nous partageons nos histoires, nous nous partageons. Lorsque nous écoutons la vie de quelqu’un d’autre, nous gagnons bien plus qu’une histoire. Nous écoutons le cœur de quelqu’un », dit-elle.

Downs, auteur de «Braver Than You Think: Around the World on the Trip of My (Mother’s) Lifetime», partagera une histoire sur le voyage seul à travers le Caire à un moment charnière de sa vie et l’inconnu qui l’a aidée à y naviguer avec acte extrême de générosité.

«J’espère que mon histoire suscite une curiosité pour le monde et un réel intérêt pour les autres. C’est une invitation », dit-elle.

«Et même si mon histoire se déroule en Égypte, je veux que les gens sachent qu’il n’est pas nécessaire de voyager loin pour vivre des expériences significatives. Cela vient du fait de cultiver des relations avec les autres, où que vous soyez.

L’histoire de Chowdhury parle d’immigrer aux États-Unis et de déménager dans le sud, où il a adopté une nouvelle culture.

«J’ai apporté deux noms à Lafayette quand j’ai immigré», a-t-il dit, «et j’ai eu en retour un gombo de vie et de rire.»

L’histoire de Wilbourne commence par sa quête d’amour.

«J’ai cherché des sites de rencontres en ligne pendant des années en essayant de trouver quelqu’un avec qui avoir une relation», dit-elle. «Après avoir emprunté un chemin différent et surmonté un obstacle majeur, j’ai finalement trouvé un amour durable.»

L’émission «New Beginnings» lance la saison des contes 2021. Vingt émissions ont été diffusées en direct en 2020, un pivot des émissions en personne dans 20 villes du pays après le début de la pandémie.

La série attire des gens de partout aux États-Unis et met en vedette des gens ordinaires qui sont coachés par des journalistes du réseau USA TODAY et des experts professionnels de la narration.

Les nuits allient l’authenticité de la narration en tant que forme d’art à la véracité, au renforcement de la communauté et à l’autonomisation dans lesquels le grand journalisme est fondé.

