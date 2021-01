Les autorités régionales ont mis en place un coronavirus site de test proche de l’emplacement de la techno rave et a exhorté tous les participants à se mettre en quarantaine sept jours au milieu des craintes que l’événement pourrait exacerber l’augmentation prévue des nouvelles infections à coronavirus dans les semaines à venir.

La fête à Lieuron, un village de la région nord-ouest de la Bretagne, en France, s’était poursuivie malgré un couvre-feu national à 20h00 et d’autres restrictions pour les grands rassemblements.

Après la retraite des officiers, des secouristes ont été envoyés pour distribuer des masques et du désinfectant pour les mains aux fêtards.

La fête s’est poursuivie vendredi, alors même que les responsables français suppliaient les participants de partir et que les enquêtes se renforçaient au sein du gouvernement français. Des photos de l’intérieur des entrepôts ont montré que seuls quelques participants, y compris des étrangers, portaient des masques et que la distance sociale était presque impossible.

Les policiers avaient commencé à quitter le site peu après le début de la fête, dans le but d’empêcher plus de gens de se joindre à eux et d’infliger une amende à ceux qui étaient partis.