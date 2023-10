Soirée humoristique au profit du ministère rural | Actualités, Sports, Emplois

L’événement est prévu pour le 20 octobre. Les portes ouvrent à 19 h et le spectacle commence à 19 h 30. L’entrée est de 10 $. Il y aura également un tirage au sort 50/50 et un tirage au sort.

Les bandes dessinées en vedette sont Alex Brady et Liz Reaves. Brady est originaire de Buffalo et joue du stand-up depuis six ans. Il est un comédien vedette dans des clubs de Buffalo et de Rochester et « on peut les trouver en train de se produire dans des clubs tout au long des années 90 et au-delà », selon le dépliant faisant la promotion de l’événement du 20 octobre.

Reaves a commencé à faire du stand-up en 2017 après un défi de son frère et est basée au Helium Comedy Club de Buffalo. Elle a remporté le prix Buffalo’s Funniest 2021. « Elle prend les boules de courbe que la vie et le travail vous lancent et les transforme en histoires amusantes. » selon le dépliant.

Les sponsors de la soirée comique sont Fresh & Fancy, Larry Spacc GMC, Larson-Timko Funeral Home et Duper’s.

La semaine dernière, l’agence a annoncé que Joe Basil et plusieurs employés avaient fait don d’environ une tonne et demie, soit 3 000 livres, de produits non périssables. De plus, le Dunkerque Senior Centre a fait don de 850 livres de nourriture. Plusieurs autres entreprises, comme Specialty Metals, ont contacté le ministère rural pour organiser des collectes de nourriture pour les prochaines vacances. « En ce moment, nous recherchons des articles pour les paniers de Thanksgiving et de Noël, ainsi que des cadeaux pour les enfants » a déclaré Kathleen Peterson, directrice générale du ministère rural.

Si d’autres entreprises sont intéressées par le travail du ministère rural et souhaitent aider, contactez les bureaux du CCRM au 716-366-1787 ou envoyez un courriel au directeur exécutif Peterson à [email protected] ou à la directrice des programmes Bridget Majka à [email protected]. Tous les dons sont déductibles des impôts comme le permet la loi. Le ministère rural est un partenaire communautaire de Centraide du comté de Chautauqua du Nord.

En août, une conférence de presse s’est tenue à l’agence de Washington Avenue à Dunkerque pour souligner les retards dans l’obtention des subventions de Nourish NY, après que son administration a été transférée au ministère de la Santé, du ministère de l’Agriculture et des Marchés. Les retards ont suscité de profondes inquiétudes quant au financement des banques alimentaires telles que le ministère rural et sa Friendly Kitchen.