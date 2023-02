Soirée d’ouverture du Super Bowl : les meilleures citations des Eagles, Chiefs

La semaine du Super Bowl a officiellement débuté avec la participation des Eagles et des Chiefs à la soirée d’ouverture lundi, offrant de nombreux moments mémorables alors qu’ils commencent leurs préparatifs sur place pour le grand match de dimanche (uniquement sur FOX et l’application FOX Sports).

Nick Sirianni, Andy Reid, Jalen Hurts, Patrick Mahomes et, bien sûr, Jason et Travis Kelce ont tous parlé de l’importance d’être au Super Bowl – et avaient beaucoup de choses perspicaces, significatives et carrément hilarantes à dire.

Voici quelques-unes des meilleures citations d’une soirée d’ouverture animée du Super Bowl !

Le journaliste présente ses excuses à Hurts pour avoir douté de lui

Mahomes reconnaissant pour son père, jouant pour ses enfants

Le QB des Chiefs Patrick Mahomes sur l’apprentissage de son père, donnant l’exemple

Patrick Mahomes sur le fait de pouvoir jouer devant ses enfants pour le Super Bowl

Les frères Kelce devant et au centre

Andy Reid parle de Jason et Travis Kelce face à face dans le SB

Conseils de vie d’Andy Reid

Mahomes fera QUOI si les Chiefs gagnent?

Ne plaisante pas avec le Texas

Non seulement ce sera le premier Super Bowl avec deux quarts partants noirs, mais comme Mahomes et Hurts eux-mêmes l’ont souligné, deux QB du Texas.

Patrick Mahomes pense que le football au lycée du Texas est le meilleur du pays

Serait-ce un Kelce Bowl extra-super ?

Jason Kelce à propos de sa femme qui a accouché pendant le match : “Nous devons la nommer Super”

A. J. Brown sur son lien avec Hurts

AJ Brown sur sa relation avec Hurts : “Nous nous tenons mutuellement responsables”

des Aigles Miles Sanderdes chefs Ju Ju Smith-Schuster montrer l’amour à alma maters

Miles Sanders sur Penn State le préparant pour de grands matchs comme le Super Bowl

Darius Tuer nomme l’hymne officiel des Eagles

Darius Slay déclare “Dreams and Nightmares” la chanson officielle des Eagles

Tom Brady est le GOAT – mais Mahomes pourrait-il atteindre ce niveau?

Le QB des Chiefs Patrick Mahomes sur sa relation avec Tom Brady

AJ Brown des Eagles dit que “Tom Brady est le GOAT”

Andy Reid des Chiefs parle de la retraite de Tom Brady et du fait qu’il est le GOAT

Chris Jones sur si Patrick Mahomes est sur le point de devenir le GOAT

Beaucoup de respect mutuel entre adversaires

Chris Jones: Hurts “a montré qu’il était l’un des meilleurs quarterbacks dynamiques”

Darius Slay: Travis Kelce est «l’un des plus grands bouts serrés» de la NFL

Jason Kelce: Reid “se soucie vraiment de chaque joueur qu’il a entraîné”

Haason Reddick tente de contenir le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes

Mahomes appelle le QB des Eagles Jalen Hurts “un grand défi pour nous”

