Soirée des sorcières, Boo Fest – Shaw Local

1. Soirée des sorcières : 16h à 21h vendredi, centre-ville de Morris

La Morris Retail Association organise Witches Night Out, une soirée sur le thème d’Halloween au centre-ville de Morris qui comprend des friandises spéciales, des ventes, des événements et un concours de costumes à 19 heures devant le 313 Liberty St. Les catégories incluent la meilleure sorcière, le meilleur chapeau, le meilleur balai, meilleur costume de non-sorcière et meilleur groupe.

Le dépliant de la soirée des sorcières. (Photo fournie par la Chambre de commerce du comté de Grundy)

2. Fête des Bouh : 10h à 14h samedi, centre-ville de Morris

Les festivités d’Halloween se poursuivent samedi alors que la Morris Retail Association organise une version familiale de la soirée des sorcières, avec un champ de citrouilles au centre-ville de Morris avec des citrouilles grandeur nature et des tableaux illustrés.

3. 101 Suivant : Journée portes ouvertes à l’école secondaire Morris Community : 9h à midi samedi, 17h à 20h lundi

Faites une visite de la Morris Community High School pour voir l’état de l’école alors que le district élabore un nouveau plan d’installations. Les participants pourront fournir des commentaires qui seront pris en compte pour le plan final.

La couverture du livre de Carter Corsello et Jeff Poundstone. (Michael Urbanec)

4. Trunk-or-Treat du Morris YMCA : De 10 h à 11 h 30 à la Morris Grade School, 2001 Dupont Ave.

Commencez tôt les festivités d’Halloween avec l’événement Trunk-or-Treat du Morris YMCA samedi, où il y aura beaucoup de bonbons et de jeux à faire.

5. Vétérans Gold Star de la Première Guerre mondiale du comté de Grundy : De 19h à 20h au Wesley Center, 111 W. North St., Morris

Carter Corsello et Jeff Poundstone du Grundy County Veterans Legacy Center and Museum présentent les informations qu’ils ont découvertes au cours du processus de recherche pour leur nouveau livre, qui présente les histoires de 38 anciens combattants Gold Star de la Première Guerre mondiale, tous du comté de Grundy.