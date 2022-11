Soirée de visionnage – Le New York Times

Pour un autre type de famille royale, il y a la cinquième saison de “Yellowstone”, qui commence demain sur le réseau Paramount. James Poniewozik dit que les créateurs de la série, Taylor Sheridan et John Linson, “ont croisé un western rétro avec un drame anti-héros moderne”. Sheridan a également une nouvelle série à partir de demain sur Paramount +: “Tulsa King”, qui met en vedette Sylvester Stallone en tant que gangster new-yorkais qui déménage à Tulsa, Okla., Après 25 ans de prison.

En plus de “The Fabelmans”, les offres sur grand écran de ce week-end incluent “Black Panther: Wakanda Forever”, la suite de “Black Panther” de Ryan Coogler, dans laquelle les Wakandans pleurent la mort du roi T’Challa et découvrent comment passer à autre chose. (Chadwick Boseman, qui jouait T’Challa, est décédé en 2020.)

Les deux premiers épisodes de “Fleishman Is in Trouble”, basés sur le roman de 2019 de Taffy Brodesser-Akner du Times, seront diffusés sur Hulu jeudi. La série met en vedette Jesse Eisenberg et Claire Danes. La dernière saison de “Dead to Me” sera également diffusée sur Netflix.

En salles vendredi, autant de candidats pour la liste : « Bones and All », le nouveau film de Luca Guadagnino, avec Timothée Chalamet en cannibale ; « The Menu », une satire de classe mettant en vedette Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes et Nicholas Hoult, de Mark Mylod, qui est un réalisateur régulier de « Succession » ; et “She Said”, l’adaptation cinématographique du livre des journalistes du Times Jodi Kantor et Megan Twohey sur leurs reportages sur Harvey Weinstein, avec Zoe Kazan et Carey Mulligan.

Le 23 novembre, la veille de Thanksgiving, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, la suite de Rian Johnson à “Knives Out”, sort en salles. Et le vendredi 25 novembre, le film qui me passionne le plus cet automne aussi : “White Noise”, l’adaptation par Noah Baumbach du roman de Don DeLillo de 1985 sur un professeur (Adam Driver) et sa femme (Greta Gerwig) et un “événement toxique aéroporté.” Si vous n’avez pas lu le livre, c’est le bon moment pour le découvrir.