Soirée de surveillance des Lions de Détroit au Ford Field : menus de nourriture, de boissons et de collations

Les fans qui se rendent au Ford Field pour la soirée horlogère de dimanche n’auront pas faim. Au Ford Field, de nombreuses options de restauration proposées par Levy, son partenaire de restauration et d’autres restaurants partenaires seront disponibles.

Les concessions générales sur le hall du 1er niveau de Ford Field seront ouvertes. Le deuxième niveau sera fermé, cependant le Club Sud sera ouvert. Les portes ouvrent à 17 heures dimanche pour la soirée horlogère de Ford Field.

Plus:Mootz Pizzeria + Bar à Détroit pour agrandir l’espace et ajouter plus de sièges avant le repêchage 2024 de la NFL

Plus:Les Lions de Détroit portent des maillots et des pantalons blancs pour le match pour le titre NFC contre les 49ers de San Francisco

Voici ce qu’il faut savoir

La populaire « Power Hour » de Ford Field est à nouveau proposée 90 minutes avant le match au lieu des 60 minutes habituelles. Pendant la Power Hour, vous bénéficierez de réductions sur une sélection de plats et de boissons et sur certains emplacements. Les offres spéciales incluent des hot-dogs à 3,49 $, de la bière nationale à 3,99 $ et des options de soda/eau à 2,99 $. Des cocktails à 3,99 $ sont disponibles lorsque des spiritueux sont servis.

Plus:Les soirées de surveillance des Lions de Détroit pour le match de championnat NFC seront nombreuses

Où trouver l’heure de puissance

Streats de Détroit : articles 109, 117, 124, 126, 130, 137

Zone de collation : article 117

Marchés fidèles Lions : articles 100 et 120

Classiques de coup d’envoi : South Club – 308 et 314

South Club Bar : Boissons uniquement

Spécial bière artisanale

La bière artisanale du jeu provient de Golden Road Mango Cart et est disponible dans la section 126. La bière de blé à la mangue est inspirée, selon fordfield.com, des vendeurs de chariots de fruits de Los Angeles et de Golden Road Brewing.

Points forts de la nourriture

The D-Town Coney Dog : Boyau naturel “Snap Dog” garni de piment coney, d’oignons coupés en dés et de moutarde.

Frites au fromage Motor City Chili : frites croustillantes à la Coney Island nappées d’une sauce au fromage.

Combinaisons de valeur : elles font partie du programme Silver Savings de Ford Field. Ils sont disponibles dans tous les stands Streats of Detroit, Snack Zone (section 117) et Kickoff Classics (South Club). Un hot-dog, des chips et des boissons gazeuses coûtent 11,99 $ ou ajoutez une bière au lieu d’une boisson gazeuse pour 13,99 $. Une bière de 12 onces coûte 5,99 $ dans certaines concessions de Ford Field, y compris dans les stands Streats.

King of the North Burger : Ce burger combine toutes les équipes NFC en un seul burger. Le hamburger comprend du bœuf italien, des tranches de SPAM, du fromage en grains et des oignons grillés sur un pain brioché avec des frites.

Points forts des partenaires restaurateurs

Burger des Grands Lacs : ce pop-up proposera des hamburgers à base de poitrine, des filets de poulet halal, des hot-dogs et des frites truffées.

Honcho’s : présente leur spécial Walking Taco.

Big Boy : Milk-shake au Lion bleu

Les autres restaurants partenaires répertoriés comme ouverts incluent Bert’s BBQ, Crack N’ Sizzle Hibachi, Grobbel’s Deli, Lefty’s Cheesesteak, Novella’s Pizzeria, Sonny’s Hamburgers et Uncle Joe’s Chicken.

Cocktails en vedette

Mule Motown : Vodka, curaçao bleu, jus de citron vert et bière au gingembre dans une tasse des séries éliminatoires bordée de sucre avec une garniture de meunier et de meule de citron vert.

Vodka, curaçao bleu, jus de citron vert et bière au gingembre dans une tasse des séries éliminatoires bordée de sucre avec une garniture de meunier et de meule de citron vert. Fureur contrôlée : Margarita classique avec une touche d’originalité servie dans une tasse des séries éliminatoires.

Margarita classique avec une touche d’originalité servie dans une tasse des séries éliminatoires. Octane bleu : Vodka, fraise et framboise bleue avec un quartier de citron vert servi dans une tasse des séries éliminatoires.

Vodka, fraise et framboise bleue avec un quartier de citron vert servi dans une tasse des séries éliminatoires. Bulles des séries éliminatoires: Dans tous les bars et au South Club, servi dans une coupe des séries éliminatoires.

Source: fordfield.com.

Contactez Susan Selasky, rédactrice en chef de la gastronomie et de la restauration de Detroit Free Press et envoyez des nouvelles sur la gastronomie et la restauration à : [email protected]. Suivez @SusanMariecooks sur Twitter. Abonnez-vous à la presse gratuite.