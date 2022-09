Soirée croisière Hinckley Lions Club le 24 septembre au centre-ville de Hinckley – Shaw Local

HINCKLEY – Le Hinckley Lions Club organisera une soirée croisière de 16 h à 19 h le samedi 24 septembre au centre-ville de Hinckley.

L’entrée à Cruise Night est gratuite.

Les participants peuvent se rendre en voiture au centre-ville de Hinckley et dîner dans l’un des six restaurants : J and K Half Moon, South Moon BBQ, Fat Olive’s Pizza, Brown Pub, Dairy Joy et Subway.

Un tirage moitié-moitié aura lieu au profit de la rénovation du nouvel emplacement de la bibliothèque Hinckley. Le Hinckley Lions Club offrira de la musique pour la soirée.

Pour plus d’informations, appelez le 630-335-0816.