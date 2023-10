Soirée à succès Fukrey 3 : Pulkit Samrat, Richa Chadha et d’autres honorent l’événement avec style

Hier soir, le casting star de Fukrey 3 a été aperçu lors d’une soirée organisée pour le succès du film à Mumbai. Tout le monde, y compris Richa Chadha, Pulkit Samrat et Varun Sharma, a été vu de bonne humeur et a été vu en train de cliquer sur des photos. Alors que Richa Chadha associait une jupe bleue à un haut court noir, son mari Ali Fazal avait l’air très élégant dans un tailleur-pantalon. L’acteur Pulkit Samrat a été aperçu avec sa petite amie Kirti Kharbanda. Le film est sorti en salles le 28 septembre. Les gens aiment beaucoup le film et il se porte également bien au box-office. Pour plus d’informations, veuillez regarder la vidéo