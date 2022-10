Soins primaires : Les médecins sondent les Canadiens sur la réforme de la santé

Croyant que « mieux est possible », un médecin de famille et d’autres chercheurs demandent aux Canadiens de partager leurs expériences avec le système de soins de santé primaires du pays – et ce qu’ils en attendent – ​​afin d’aider à orienter la future réforme.

Le Dr Tara Kiran, médecin de famille à l’hôpital St. Michael’s de Toronto et l’un des médecins à l’origine de l’enquête de recherche OurCare, a déclaré lundi à CTV’s Your Morning, tandis que la pandémie de COVID-19 “a mis en lumière” certaines des fissures qui existe dans le système actuel, il présente également une opportunité d’essayer de le réparer.

“Je pense que mieux est possible. Je pense que nous pouvons réimaginer un futur système et que le moment est venu”, a-t-elle déclaré.

L’enquête intervient après que Kiran et d’autres ont récemment publié une étude qui a révélé que plus de 170 000 patients en Ontario ont perdu leur médecin de famille au cours des six premiers mois de la pandémie, ce qui équivaut à près de 3 % des médecins de famille en exercice de la province.

Une recherche de l’Institut Angus Reid publiée en septembre a révélé que six millions de personnes au Canada n’ont pas de médecin de famille, tandis que plus d’un tiers des Canadiens disent avoir passé plus d’un an à en chercher un.

Pendant ce temps, moins de diplômés en médecine choisissent de poursuivre une carrière en médecine familiale.

“Mais je pense vraiment que si nous voulons un meilleur système, nous devons nous adresser aux personnes qui utilisent le système pour savoir ce qu’elles veulent”, a déclaré Kiran.

“Ce nouveau système doit être conçu en fonction des besoins, des valeurs, des préférences, des priorités des personnes qui utilisent le système, c’est-à-dire des Canadiens ordinaires.”



Regardez l’interview complète avec le Dr Tara Kiran en haut de l’article. Avec des fichiers de la rédactrice multiplateforme de CTV News Toronto Katherine DeClerq et de la rédactrice de CTVNews.ca Alexandra Mae Jones