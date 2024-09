Soins élargis disponibles dans les cliniques dirigées par des pharmaciens en Alberta

Les cliniques dirigées par des pharmaciens fournissent des soins de santé rapides et accessibles pour les affections mineures et la gestion des maladies chroniques

Les pharmaciens de l’Alberta ont l’un des champs d’exercice les plus vastes au Canada. Depuis 2007, ce champ d’exercice élargi permet aux pharmaciens d’évaluer, de traiter et de prescrire une variété de maladies mineures, de maladies chroniques et de services de soins préventifs.

Shoppers Drug Mart s’appuie désormais sur ces bases avec ses cliniques de soins pharmaceutiques, qui changent la façon dont les résidents recherchent un traitement.

Ces Cliniques de soins pharmaceutiques vont au-delà de l’offre de renouvellement d’ordonnances et fournissent une large gamme de services, allant des affections mineures et de la gestion des maladies chroniques aux vaccinations et aux consultations de santé en voyage.

Une nouvelle ère dans les soins pharmaceutiques

« Ces cliniques marquent une étape importante dans la façon dont les Albertains peuvent accéder aux soins de santé », déclare Abimbola (Bola) Fawumi, propriétaire associé et pharmacien dans un Shoppers Drug Mart de Calgary.

Les cliniques de soins pharmaceutiques de Shoppers Drug Mart vont au-delà du renouvellement des ordonnances et offrent une vaste gamme de services. Photo avec l’aimable autorisation de Shoppers Drug Mart.



« Nous ne nous contentons plus de délivrer des ordonnances, mais offrons des soins de santé plus complets à la communauté. C’est l’avenir de la pharmacie : centrée sur le patient et accessible. »

De la prise de rendez-vous à la prise en charge, tout est pensé pour la simplicité et l’accessibilité. Les salles de consultation privées assurent un environnement confortable et confidentiel, tandis que les espaces adaptés aux enfants s’adressent aux familles. Grâce aux horaires prolongés, les patients peuvent accéder aux soins en dehors des heures de travail traditionnelles, répondant ainsi aux besoins d’une vie bien remplie.

« Nous avons constaté d’excellents résultats jusqu’à présent », ajoute Fawumi. « Un patient nous a confié que nous lui avions épargné plus de six heures d’attente en évaluant et en traitant son problème directement à la clinique. »

Une ressource clé pour les affections mineures

Les pharmaciens de l’Alberta peuvent évaluer et traiter un large éventail de problèmes de santé, y compris des affections mineures courantes comme la conjonctivite, l’angine streptococcique, les boutons de fièvre, les piqûres et morsures d’insectes et les entorses musculaires.

« Ce genre de problème est courant, mais il n’exige pas nécessairement des soins plus complexes ou de multiples rendez-vous pour le résoudre », explique Fawumi. Les autres problèmes fréquemment observés par les pharmaciens de la province comprennent les allergies saisonnières, les piqûres de tiques, l’eczéma, la contraception et le reflux acide.

« Les pharmaciens sont formés pour diagnostiquer et traiter ces maladies, mais il est important de se rappeler que nous complétons les soins fournis par d’autres professionnels de la santé, sans les remplacer. »

Bien que les pharmaciens puissent gérer une grande variété de pathologies, les cas plus complexes qui nécessitent des tests de laboratoire ou des évaluations spécialisées restent hors de leur champ de compétence.

En plus des affections mineures, les cliniques offrent une gestion des maladies chroniques, comme le traitement du diabète, ainsi que des consultations de voyage, un soutien au sevrage tabagique et des vaccins comme le vaccin contre la grippe, ce qui en fait une destination de soins de santé unique pour les familles et les particuliers.

Conciergerie de soins

Une autre innovation dans les cliniques de Shoppers Drug Mart est l’introduction du « Care Concierge ». Ce membre du personnel sert de premier point de contact pour les patients entrant dans la clinique, les aidant à prendre rendez-vous et à s’orienter dans les services, garantissant un processus fluide et sans stress.

« Nous sommes bien plus qu’un simple endroit où l’on peut récupérer des ordonnances », ajoute Fawumi. « Nos cliniques sont des centres de soins de santé communautaires, où les résidents peuvent accéder à une gamme de services et recevoir le soutien dont ils ont besoin. Nous sommes là pour rendre les soins de santé plus accessibles et pour être une ressource de confiance pour notre communauté. »

Pour plus d’informations, visitez pharmacieshoppersdrugmart.ca.