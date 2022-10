Soins des cheveux d’hiver

Shampoings et traitements de couleur : Votre meilleur choix pour le soin des cheveux

Alors que les produits de conditionnement et de coiffage peuvent aider à maintenir votre style, le styliste de célébrités et de mode Jamal Hammadi dit que choisir le bon shampooing peut vous rapporter peut-être le plus gros gain de cheveux en hiver.

La raison : “Le shampoing constitue la base de la façon dont vos cheveux vont réagir aux après-shampooings et aux aides coiffantes, et il a un impact sur la façon dont vos cheveux se comporteront dans toutes sortes de climats et de conditions”, explique Hammadi. Il a apprivoisé les tresses de nombreuses célébrités, dont Julianne Moore, Kirsten Dunst, Heather Graham, Maggie Gyllenhaal et Naomi Watts.

Pour Hammadi, plus un produit est naturel – et moins il contient de produits chimiques – mieux vos cheveux seront, hiver comme été. Son ingrédient naturel préféré de tous les temps, le beurre de karité, est désormais également un soin de la peau populaire.

“Le beurre de karité est le moyen le plus rapide et le plus efficace de remettre les cheveux abîmés en bon état et d’empêcher les cheveux sains de s’abîmer”, déclare Hammadi, qui ajoute qu’il utilise cette astuce naturelle sur certaines des têtes de mode les plus célèbres du défilé depuis plus. de 15 ans.