Soins de santé : les Canadiens mécontents des provinces, selon un sondage

Une majorité de Canadiens ne sont pas satisfaits de la façon dont leurs gouvernements provinciaux gèrent les soins de santé, selon un nouveau sondage de l’Institut Angus Reid.

L’organisme de recherche à but non lucratif a interrogé plus de 5 000 Canadiens plus tôt ce mois-ci et a constaté que près des trois quarts, soit 72 %, critiquaient leurs gouvernements provinciaux en matière de soins de santé. Seulement 25 % des répondants pensaient que leur province gérait bien les soins de santé, le nombre le plus bas en huit ans de suivi par Angus Reid.

« Les gouvernements provinciaux signalent par leurs paroles et leurs actions (comme la levée des mandats liés à la COVID-19) que la pandémie est terminée », a déclaré le président d’Angus Reid, Shachi Kurl, à CTVNews.ca. « Il n’est donc pas surprenant que leurs électeurs commencent à s’attendre à des soins médicaux primaires au moins aussi fiables et accessibles qu’ils l’étaient avant la pandémie, sinon plus. »

Les systèmes de soins de santé provinciaux sont soumis à une pression accrue depuis le début de la pandémie de COVID-19, le virus et les problèmes de personnel entraînant des problèmes persistants comme des chirurgies retardées et des temps d’attente plus longs aux urgences.

Angus Reid a constaté qu’un peu plus de la moitié des répondants au sondage considéraient les soins de santé comme un problème provincial de premier plan, se classant seulement derrière la hausse du coût de la vie et l’inflation, qui était une préoccupation pour 63 %.

Le seul autre problème à se classer parmi les trois premiers était l’abordabilité du logement, 31 % l’ayant cité comme un problème provincial majeur. Signalant peut-être que la pandémie n’est plus une préoccupation majeure pour les Canadiens, seuls 7 % des répondants ont choisi la COVID-19 comme un problème provincial majeur, contre 33 % l’an dernier.

« Alors que la peur suscitée par la COVID-19 se dissipe, l’attention des Canadiens se tourne vers un système de soins de santé, et la plupart ne sont pas impressionnés par ce qu’ils voient », a déclaré l’étude d’Angus Reid. « Alors que l’abordabilité et l’augmentation du coût de la vie sont au cœur des préoccupations de nombreux Canadiens, alors que l’inflation galopante augmente le prix de presque tout, les soins de santé sont le seul autre problème qui attire l’attention d’au moins deux personnes sur cinq dans chaque province. . »

Dans chaque province, au moins les deux tiers des répondants au sondage pensaient que leurs gouvernements faisaient un mauvais travail en matière de soins de santé. Ceux du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador étaient les plus critiques, 83 % estimant que leurs gouvernements provinciaux fonctionnaient mal.

Les plus éloges sont venus de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse, où 30 % des répondants ont approuvé la gestion des soins de santé par leur gouvernement; mais même dans ces provinces, les opinions négatives étaient deux fois plus nombreuses que les opinions positives.

Alors qu’une majorité dans chaque groupe démographique a déclaré que leurs provinces échouaient en matière de soins de santé, les femmes étaient plus critiques que les hommes, avec au moins les trois quarts déclarant que leurs provinces obtenaient de mauvais résultats, contre les deux tiers des hommes.

Les répondants de 55 ans et plus étaient également plus susceptibles de voir les soins de santé comme le principal problème provincial, tandis que d’autres groupes d’âge ont cité le coût de la vie et l’inflation comme leur plus grande préoccupation.

« La santé est quelque chose de cher aux Canadiens d’un océan à l’autre », a déclaré Kurl. « Et ils sont profondément mécontents de la façon dont leurs gouvernements provinciaux gèrent ce dossier critique. »